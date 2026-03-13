Bella Vista Sur: el primer Festival de la Mandioca se realizará el domingo

Para los amantes de la mandioca y sus derivados, se prepara una propuesta única que invitará a repensar una escapada de turismo interno hacia el séptimo departamento. La Comisión de Amas de Casa de Fordi Km 2 organiza el 1° Festival de la Mandioca, que se realizará el domingo 15 de marzo de 2026, en las instalaciones del Club Guaraní, a partir de las 10:00 horas.

Durante la jornada se podrá disfrutar de una gran variedad de platos y productos elaborados a base de mandioca, como mandi’o reviro, pastel mandi’o, pizzas, panes, pan dulce, mandi’o chyryry y croquetas rellenas de carne.

Contarán con 15 stands de productores de la zona, que son parte de la organización. Ofrecerán otros deliciosos menús como asado a la estaca, lechón a la llama, guisos, tallarín y gallina casera, entre muchas opciones más.

El evento también contará con grupos musicales en vivo, presentaciones de danzas y discoteca, para disfrutar y bailar durante toda la tarde. Las entradas tendrán un costo popular de G. 10.000.

Los organizadores destacaron que lo recaudado en entradas será destinado a la reparación del Club Guaraní de la comunidad, que fue dañado tras un temporal, mientras que la venta de productos estará destinada a los feriantes.

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La compañía Fordi Km 2 se encuentra a 62 km de Encarnación. Para llegar, se debe tomar la ruta PY06 hasta el distrito de Bella Vista, en el kilómetro 45. Desde este punto se debe ir hacia el Club de Pesca Bella Vista y tomar un desvío hasta la comunidad. Los organizadores explicaron que el camino estará señalizado para los visitantes.

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La mandioca

La mandioca (también conocida como yuca, casava o aipim) es un tubérculo almidonado originario de América del Sur que constituye un alimento básico para millones de personas en todo el mundo.

Es especialmente valorada por su alto contenido energético, su versatilidad en la cocina y por ser naturalmente libre de gluten.

Los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reportan un desarrollo óptimo de los cultivos en las fincas de Itapúa, favorecido por un acompañamiento climático adecuado en los últimos ciclos, según reportes de enero de este año. El promedio nacional de productividad oscila entre 16.000 y 17.000 kilos por hectárea, según estudios desarrollados en 2019.