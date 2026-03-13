Ruta Asunción–Miami: no descartan aviones más grandes

La aerolínea GOL Linhas Aéreas informó inicialmente que la reconexión aérea entre Asunción y Miami será operada con aeronaves Boeing 737 MAX, que cuentan con una capacidad aproximada de entre 170 y 180 pasajeros, según informó el director de Aeropuertos, Rubén Aguilar.

No obstante, señaló que la reciente decisión del grupo Abra Group de incorporar aviones Airbus A330-900neo, con capacidad para unos 300 pasajeros, podría responder a una planificación para cubrir un eventual incremento en la demanda.

Según Aguilar, ese aumento de pasajeros podría darse principalmente durante la temporada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

“Seguramente se están preparando por si tienen que aumentar la cantidad de asientos ocupados, pero inicialmente será con el 737 MAX”, explicó.

Vuelo se iniciará en junio y partirá al mediodía desde Asunción

Aguilar detalló que el vuelo de GOL desde Asunción está previsto para las 12:00, con llegada a Miami a las 00:45.

Indicó además que el itinerario del servicio tendrá origen en Brasilia, lo que explica el horario establecido para la escala en Paraguay.

Asimismo, señaló que la operación ya fue autorizada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y actualmente se encuentra en proceso de asignación del horario solicitado por la aerolínea.

Recuerdan antecedente de la ruta con Eastern

El director de Aeropuertos recordó que la última aerolínea en operar la conexión directa entre Asunción y Miami fue Eastern Airlines, que utilizaba aeronaves Boeing 767.

Sin embargo, señaló que en ese momento la demanda no alcanzó las expectativas.

Copa mantiene frecuencias y Flybondi volvería por el Rally

Por otra parte, Aguilar indicó que la aerolínea Copa Airlines mantendría tres frecuencias diarias entre Paraguay y su hub en Ciudad de Panamá, lo que ofrece otra alternativa de conexión hacia Estados Unidos.

Además, adelantó que la aerolínea Flybondi retomaría sus vuelos hacia Encarnación durante el Campeonato Mundial de Rally, que se disputará a finales de agosto en el departamento de Itapúa.