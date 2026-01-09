Aeropuerto Silvio Pettirossi recibe certificación para vuelos directos a Miami

El aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Asunción recibió la certificación oficial con la que se podrán hacer los vuelos directos a Miami, Estados Unidos, según confirmó Nelson Mendoza, director de la Dinac.

“Un trabajo que inició o se inició hace un tiempo ya largo, donde desde la Dinac y conversando con el Presidente de la República hemos tomado la decisión de salir a buscar nosotros esa certificación. Eso ocurre normalmente cuando una compañía quiere operar en el Paraguay, entonces, ahí, la compañía le solicita a la Dinac, la Dinac certifica, se hacen todos los procesos y ahora hicimos al revés”, indicó.

La certificación se da el mismo año en el que se disputará la Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, a la que la selección paraguaya de fútbol clasificó, por lo que una vez que se concreten los vuelos con las aerolíneas, facilitará el traslado de los hinchas hasta la región.

Una vez que se concrete la entrega de los aviones Airbus A321 a las compañías que están interesadas en operar en Paraguay, ya se contarán con los vuelos directos entre Asunción y Miami, lo que sería ya el último paso para concretar la conexión.

Habilitación de vuelos charter

Con la habilitación del aeropuerto, también están habilitados los vuelos charter, es decir, los vuelos privados o no temporales.

“El marco, las condiciones, las normativas están dadas. No va a ser ningún impedimento de cuestión de venir al Paraguay, llenar algunos requisitos y el vuelo va a ser una realidad. Entonces, estamos un poco trabajando en base a eso y estamos muy contentos porque no es fácil conseguir esa certificación, los estándares de los Estados Unidos son altísimos en materia de seguridad”, enfatizó Mendoza.

Agregó que solo dejaron algunas recomendaciones que ya las están haciendo cumplir inmediatamente.

Algunas de las empresas que operaron con vuelos de conexión directa entre Paraguay y Estados Unidos anteriormente, antes de que se cortara la misma, fueron American Air Lines, Eastern Air Lines, Braniff Air Lines, Panam, entre otras.