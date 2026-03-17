Brasil invita a los argentinos a viajar a las fiestas juninas, "el segundo carnaval"

Con el Obelisco como telón de fondo, bailarines con trajes bordados en lentejuelas, volados y colores intensos, recrearon el tradicional baile en parejas 'quadrilha', mientras que el público presente se sumó a la escena, en una postal que trasladó el clima festivo del nordeste brasileño al corazón porteño.

En un diálogo con EFE, Feliciano destacó que las fiestas juninas representan “la resiliencia y la fuerza del pueblo del nordeste”, una de las regiones con mayores desafíos socioeconómicos del país.

Las fiestas juninas combinan tradiciones agrícolas y religiosas y marcan el inicio de la temporada de lluvias, clave para la cosecha del maíz, uno de los pilares de la gastronomía regional.

Estas celebraciones tienen sus raíces en festividades europeas introducidas por los portugueses durante la colonia y rinden homenaje a santos católicos como San Antonio, San Juan Bautista y San Pedro, en una fusión de prácticas religiosas y expresiones populares que se transmiten desde hace siglos.

"Durante todo el mes de junio, la economía se mueve con tal intensidad que ese mes llega a ser incluso mejor que diciembre, con la Navidad", aseguró Feliciano.

Más de 200 ciudades organizan su versión de la fiesta de San Juan, "por lo que son muy importantes para toda la cadena productiva que genera empleos e ingresos para la región", expresó el ministro, nacido en el estado de Paraíba, uno de los focos principales de estas celebraciones.

Estas fiestas incluyen conciertos, rituales vinculados a los santos juninos y presentaciones de quadrilhas folclóricas, además de una amplia oferta gastronómica típica basada en productos como el maíz, con platos tradicionales como 'pamonha', 'canjica' o 'bolo de milho', junto a bebidas calientes como el 'quentão'.

"La quadrilha es el punto álgido de nuestra celebración”, indicó Feliciano y explicó que esta danza típica en parejas representa una boda, con los bailarines interpretando a los novios al son del forró.

La tradición también incluye elementos simbólicos como las hogueras, asociadas a la celebración de San Juan y a la idea de renovación, en torno a las cuales se realizan rituales y danzas que evocan la vida rural y el sentido comunitario de estas festividades.

El ministro subrayó que, a diferencia del carnaval, que se celebra en todo el país, las fiestas juninas tienen un carácter más regional, se extienden durante un mes entero y combinan dimensiones religiosas, culturales y populares.

La presentación en Buenos Aires formó parte de una estrategia de promoción turística dirigida al mercado argentino, el principal emisor de visitantes hacia Brasil, que en 2025 aportó más de 3,3 millones de turistas, cerca del 37 % del total de llegadas internacionales, de acuerdo con cifras oficiales.

Feliciano afirmó que, según estudios de inteligencia de datos realizados junto a la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), "los argentinos sienten mucho interés hacia la cultura brasileña" y agregó: "Vamos a presentarles el segundo carnaval, que es nuestro San Juan".