Japón bate récord de turistas en febrero con un alza del 6,4 % pese a la tensión con China

En total, 3,46 millones de turistas visitaron el archipiélago este mes de febrero, la cifra más alta jamás registrada para este mes específico en Japón, que acumula más de siete millones de visitas en lo que va de año, según el último informe de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO).

Este incremento coincide con el descenso sostenido del turismo chino, motivado por las tensiones bilaterales tras las declaraciones de la primera ministra, Sanae Takaichi, en noviembre pasado, cuando justificó la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas ante una posible agresión de China contra Taiwán.

Este es ya el tercer mes consecutivo de pérdida de turistas del gigante asiático después de que el pasado enero se registraran un 60,7 % menos de visitantes en comparación con el mismo mes de año anterior, y una disminución en diciembre del 45,3 % interanual.

"Aunque febrero suele ser temporada baja para los viajes a Japón, el Año Nuevo Lunar chino cayó a mediados de febrero, lo que consiguió aumentar la demanda de viajes, especialmente en Asia Oriental", afirmó la JNTO en el comunicado.

Además de China, también se registraron caídas en los visitantes procedentes de Vietnam, con una disminución del 17,4 % o Malasia, con una bajada del 8 %.

Al margen de estos descensos, el resto de las nacionalidades fueron en aumento, con récords históricos en 18 mercados, y con Corea del Sur a la cabeza, consolidándose como el mercado número uno con un aumento del 28,2 % interanual y con más de 1 millón de turistas registrados en febrero.

El volumen de turistas mexicanos también protagonizó un gran crecimiento, siendo el mercado que más sube porcentualmente de la lista con un aumento del 42,8 % en febrero y un 52,6 % en el acumulado anual.

También destaca el aumento en el número de turistas procedentes de Taiwán, con un crecimiento del 36,7 % con respecto a las mismas fechas de 2025; o las visitas de Rusia, que aumentaron un 35,9 %.

La caída del número de turistas chinos es significativa porque, en el acumulado anual de 2025, fueron el segundo grupo más numeroso, con más de nueve millones de visitantes, solo por detrás de Corea del Sur.

Japón cerró el año pasado con un número récord de cerca de 42,7 millones de turistas, un 15,8 % más que en 2024 y unas cifras sin precedentes que han contribuido a generar un debate nacional sobre los efectos del turismo en la convivencia.