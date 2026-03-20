Estado de Nayarit, en el Pacífico mexicano, crea un fondo soberano para atraer inversión

Este proyecto se fundamenta en la aportación de terrenos estatales para que el capital privado desarrolle proyectos de alto impacto que repercutan en beneficios económicos para Nayarit, según explicaron sus promotores.

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, subrayó que es un modelo "disruptivo" porque permitirá que por cada instalación aportada por las autoridades, la región obtenga un beneficio del 18 % de la venta total del recurso.

Y todo ese beneficio, añadió, irá destinado a la inversión social centrada en el "futuro de los jóvenes" y en fortalecer el sistema de pensiones actual.

Navarro contrapuso este modelo con el anterior, ya que en el contexto actual es "imposible que los trabajadores en activo puedan sostener a los trabajadores que se pensionan".

Por ello, destacó que el fondo soberano permitirá un "mayor rendimiento" de los activos del estado, al tiempo que beneficiará a la población con una mayor inversión en el ámbito social.

En declaraciones a EFE, el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real, uno de los impulsores del proyecto, aseguró que la región tiene algunas de las inversiones "más grandes" de Latinoamérica, por lo que pueden generar una plusvalía "muy interesante" para incrementar la obra social del estado.

"Ese recurso va directamente a obra social, es decir, se va a ver en vías de comunicación nuevas, se va a ver en hospitales, se va a ver en programas educativos, se va a ver en escuelas renovadas", dijo.

Todo esto, además, en un contexto económico de "repunte muy importante" en el sector turístico de Nayarit, con una ocupación por encima del 85 % y siendo el "primer lugar" en inversión extranjera directa en todo el país, añadió Del Real.

En su opinión, esto se explica gracias a las "fortalezas" de este territorio, entre las que destacó la protección al medio ambiente, la seguridad pública y la "certeza jurídica".

Para el titular de la Secretaria de Turismo estatal, el Mundial de Fútbol de este año "va a ayudar" a fortalecer el sector, ya que una de las sedes de México -la ciudad de Guadalajara- se encuentra en el vecino estado de Jalisco.

"Nos va a dar la oportunidad de ser el destino de playa de toda la gente que va a Jalisco. Entonces estamos haciendo muchas actividades y vamos a tener una gran situación de detonante y de atractivos y eventos durante esta temporada", apuntó.

Nayarit, ubicado en el Pacífico mexicano, es uno de los principales atractivos turísticos de México gracias a su gastronomía, naturaleza y sus playas paradisíacas.