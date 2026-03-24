Nueva York recibió 65 millones de turistas en 2025, con un impacto de casi 85.000 millones

Según el último informe de la entidad, el turismo generó un impacto económico total de 84.700 millones de dólares, en los que se incluye 55.600 millones de dólares en gasto directo de los visitantes.

La cifra de turistas que visitaron la Gran Manzana supone un leve incremento del 0,7 % con respecto a 2024 y estuvo impulsada principalmente por el turismo doméstico.

Así, los viajes nacionales se mantuvieron "sólidos", con 52,4 millones de visitantes desde otras zonas del país, un aumento del 1,7 % con respecto al año anterior.

Los turistas procedieron principalmente de otras áreas del estado de Nueva York, así como de Filadelfia, Washington D.C., Los Ángeles y Boston.

En contraposición, los viajes internacionales registraron una disminución del 3,2 %, con 12,5 millones de visitantes, una caída propiciada por "los desafíos globales", según la entidad.

No obstante, las visitas aumentaron en términos interanuales desde Reino Unido (un 1,3 %), Italia (5,5 %) y México (1,8 %).

El turismo respaldó además 397.000 empleos, "beneficiando a miles de pequeñas empresas y negocios propiedad de minorías en los cinco distritos" de la ciudad (Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island).

Además, generó 7.500 millones de dólares en ingresos fiscales.

"El mercado de visitantes internacionales es fundamental para nuestra economía, ya que representa el 50 % del gasto turístico", subrayó en un comunicado Julie Coker, presidenta y directora ejecutiva de la organización.

Coker resaltó que el impacto económico derivado de esta actividad benefició a hoteles, restaurantes, instituciones culturales, comercios y pequeña empresas.

En su informe, la entidad también señala que 54,2 millones de turistas visitaron la ciudad para hacer turismo de ocio, mientras que otros 12,6 millones viajaron a la Gran Manzana por cuestiones de negocios.

Por su parte, la ocupación hotelera promedio se mantuvo en 84,2 %, en línea con 2024, y la demanda total alcanzó los 38,1 millones de noches de habitación vendidas, un incremento interanual del 2 %.

La organización prevé que en 2026 Nueva York reciba a 66,3 millones de visitantes, un incremento del 2 % con respecto a 2025, y que los viajes nacionales aumenten hasta los 53,4 millones de turistas, superando los niveles récord de 2019.

Asimismo, espera que los viajes internacionales se recuperen tras el descenso de 2025 y vuelvan así a los niveles de 2024, con 12,9 millones de visitantes.