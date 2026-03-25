Sector hotelero rechaza tasar tránsito de pasajeros por el principal aeropuerto de Panamá

La iniciativa de ley es impulsada por el diputado suplente Benicio Robinson González, del minoritario Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien ya intentó sin éxito su aprobación el año pasado, y plantea que lo recaudado con esta tasa se dedique en un 70 % al sistema de salud nacional y el restante 30 % a la red aeroportuaria de Panamá.

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) dijo en un comunicado difundido en las últimas horas que aplicar la llamada Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito "podría restar competitividad frente a otros 'hubs' (nodos) regionales como Bogotá, Lima y San Salvador, incentivando la reconfiguración de rutas hacia destinos con menores costos operativos".

"Más del 60 % de los pasajeros que transitan por Tocumen corresponden a conexiones", y "el éxito de un hub depende de su eficiencia y estructura de precios. Cualquier incremento puede influir en la toma de decisiones de las aerolíneas", sostuvo.

El aeropuerto de Tocumen movilizó 20.981.855 pasajeros en 2025, "la cifra anual más alta en su historia", de los cuales 2.831.531 desembarcaron e ingresaron a la ciudad de Panamá, de acuerdo con los datos oficiales.

Sobre el impacto en los hoteles, dijo que aplicar la tasa de 10 dólares podría afectar programas orientados a convertir escalas en estadías, como el Stopover de Copa Airlines.

Además de tener un efecto económico inverso al esperado, con una eventual reducción del flujo de pasajeros que impactaría en toda la cadena de valor turística, la Apatel apuntó a que la nueva tasa se ha propuesto sin que haya estudios técnicos que la respalden.

"Gravar el tránsito sin una evaluación integral envía una señal de inestabilidad jurídica y económica a aerolíneas e inversionistas internacionales", indicó la asociación.