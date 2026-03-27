Turismo interno: cuatro lugares para disfrutar en familia en esta Semana Santa

Parque Ecológico Itakaru, naturaleza y recreación en un solo lugar

El Parque Ecológico Itakaru, ubicado en la ciudad de Caaguazú, se presenta como un verdadero paraíso natural donde los visitantes pueden pasar el día rodeados de áreas verdes, piscinas y espacios recreativos.

El ingreso tiene un costo de G. 50.000 para adultos y G. 30.000 para niños de entre 4 y 12 años, mientras que quienes deseen prolongar su estadía pueden optar por cómodas cabañas desde G. 125.000 por persona con desayuno incluido.

El lugar también ofrece la modalidad de pesca y pague, además de amplias piscinas aptas para todas las edades. El parque abre sus puertas de 8:00 a 18:00, y las reservas pueden realizarse al 0972 404150.

Quinta Dismarda, descanso familiar con todas las comodidades

La Quinta Dismarda, situada en la zona de Calle 3 de Mayo de la ciudad de Caaguazú, es otra alternativa ideal para quienes buscan privacidad y confort en un entorno natural.

El sitio dispone de cabañas totalmente equipadas, con capacidad de hasta 12 personas, incluyendo televisión, baño privado, parrilla, cocina y todos los utensilios necesarios. Cada unidad cuenta además con piscina privada, lo que garantiza una experiencia exclusiva.

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Entre sus atractivos se destacan arroyos con piletas naturales, acceso vehicular sencillo y un mirador con vistas panorámicas desde el cerro. También dispone de tatakuas, parrillas y espacios para compartir en familia.

El costo es de G. 350.000 de día de lunes a viernes, y G. 500.000 por noche. Los fines de semana por 24 horas es G. 800.000. Reservas al 0971 475 198.

Salto Virgen del Carmen, un refugio natural en San Joaquín

El Salto Virgen del Carmen, ubicado en el distrito de San Joaquín, es un destino ideal para quienes buscan desconectarse completamente del entorno urbano.

El complejo se encuentra en un valle rodeado de vegetación, donde un arroyo forma hermosos saltos de agua cubiertos por un túnel natural de árboles, creando un ambiente único y relajante.

El acceso se realiza a unos 10 kilómetros del ramal que conecta las rutas PY08 y PY13, mediante un camino terraplenado apto para todo tipo de vehículos.

El sitio cuenta con quinchos, parrillas y espacios para acampar, permitiendo disfrutar tanto del día como de la noche en contacto con la naturaleza. El ingreso cuesta G. 10.000 por día y G. 25.000 para acampar. Consultas al 0981 634 875 o 0984 459 446.

Quinta Sweet Rest, comodidad y relax en Coronel Oviedo

La Quinta Sweet Rest, ubicada en la zona de Calle Hovy de Coronel Oviedo, a una cuadra del kilómetro 137 de la ruta PY02, ofrece una propuesta cómoda y completa para el descanso en familia.

El lugar dispone de dos dormitorios, una habitación matrimonial con baño privado y jacuzzi, además de baño social, sumado a un amplio quincho totalmente equipado con parrillas, heladeras y utensilios.

También cuenta con piscina para todas las edades y amplios espacios arbolados que brindan sombra y un ambiente acogedor.

El acceso es de 10:00 a 20:00, con un costo de G. 700.000 entre semana y G. 800.000 fines de semana y feriados, para grupos de hasta 30 personas. Para hospedaje, se debe coordinar al 0971 461487.