¿Viajás en Semana Santa? Lo que no te puede faltar para evitar multas de la Caminera

Varias personas se trasladarán hasta el interior del país o realizarán viajes interdepartamentales durante esta Semana Santa.

Ante este escenario, la subinspectora Vanessa Llanes, vocera de la Patrulla Caminera, informó que se desplegará un operativo en las principales rutas del país, con controles dirigidos a los automovilistas.

Según indicó, los inspectores de la Caminera verificarán principalmente que los conductores porten la licencia —o registro— de conducir y la habilitación vehicular. En caso de no contar con estos documentos, incluso se podrá demorar el vehículo.

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Licencias: qué se controla

Llanes aclaró que se pueden presentar en formato digital a través del Portal de Identidad Electrónica. No obstante, subrayó que no se aceptarán capturas de pantalla de la licencia o el registro, por lo que instó a los conductores a asegurarse de contar con cobertura telefónica y acceso a internet en las zonas donde circularán.

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En cuanto a la licencia de conducir, la subinspectora realizó una aclaración importante: la Caminera solamente puede verificar el vencimiento quinquenal del documento. Es decir, la multa se aplicará únicamente si el registro ya cumplió los cinco años de vigencia, no así si el conductor pagó la revalidación anual ante el municipio correspondiente.

Verificación de condiciones del vehículo

Refirió que las luces frontales y de freno deben estar encendidas y en correcto funcionamiento, incluso durante el día.

A las personas cuyos vehículos cuenten con el sistema de encendido automático de luces les instó a verificar que esté activado el modo manual durante el día, ya que se controla el encendido.

También destacó que se controlará el uso del cinturón de seguridad y puntualizó que todos los ocupantes del vehículo deben llevarlo colocado.

Los conductores de motocicletas deberán utilizar casco y chaleco reflectivo, incluso en zonas rurales.

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¿Se realizará alcotest en Semana Santa?

Asimismo, aclaró que se realizará el alcotest frente a las dependencias oficiales de la Caminera.

La vocera informó que, para verificar la autenticidad de una multa aplicada en ruta, se puede contactar a la línea habilitada en WhatsApp: (0981) 888-077.