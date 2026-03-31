Semana Santa: ¿Cómo operarán los servicios financieros?

La mayoría de las entidades financieras han reportado que operaran en horario habitual hasta el Miércoles Santo (1 de abril) y en algunas terminales de servicio o corresponsales no bancarios (CNB) que funcionan en los shoppings o supermercados, estarán atendiendo al público hasta el medio día del Jueves Santo.

En este caso, los clientes que tienen vencimientos de préstamos, tarjetas, depósitos, o necesitan realizar gestiones podrán utilizar las terminales de CNB hasta el Jueves Santo para cumplir con sus compromisos. Además, en algunos casos, los CNB y las cooperativas, ya estarán atendiendo nuevamente al público el sábado hasta el medio día.

En el caso de los bancos y financieras y demás entes financieros retomarán su actividad en horario habitual desde el lunes 6 de abril.

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Mayor uso del Sipap

Sin embargo, con la masificación del sistema de pagos (Sipap) y los pagos digitales, el feriado largo dejó de ser una preocupación para pagar los compromisos ya sean de deudas o pagos a proveedores entre otras nuevas funcionalidades que ya están a disposición del público. Además, los pagos instantáneos SPI ahora tienen un límite de hasta G. 10 millones por operación, lo que facilita las transacciones y compromisos de los usuarios financieros.

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El Sipap ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, consolidándose como el principal motor de transacciones digitales en el país. Según proyecciones del Banco Central del Paraguay (BCP), el Sipap moviliza recursos por valor aproximado de más de US$ 10.000 millones al mes y representan en términos anuales más de 290% del Producto Interno Bruto (PIB).