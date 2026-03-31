¿Petropar subirá el precio de su combustible tras Semana Santa? Esto respondió su presidente

Petróleos Paraguayos (Petropar) mantendrá sus precios hasta Semana Santa, según anunció hoy su titular, William Wilka. Señaló que la diferencia con el sector privado es de G. 1.000 en diésel por cada litro y de G. 600 en promedio en las naftas.

Indicó que la empresa realiza un monitoreo permanente de los precios internacionales, en un contexto marcado por la inestabilidad en los proveedores debido a la guerra en Oriente Medio.

“Estamos estirando todo lo que se pueda, de manera a no generar ninguna distorsión del mercado que sigue con una inestabilidad bastante importante. Los precios no retrocedieron y se están manteniendo en un promedio bastante alto que preocupa. Evidentemente, esto va a tener todavía un tiempo importante a nivel mundial”, dijo.

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Stock actual permite sostener precios

Al ser consultado sobre la disponibilidad de combustible con los precios vigentes, explicó que aún cuentan con stock suficiente. Sin embargo, advirtió que cualquier eventual reajuste dependerá directamente de los costos de reposición.

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“Te puedo decir que tengo todavía dos meses esto, pero a medida que voy recibiendo estoy haciendo el famoso precio ponderado de manera a tener un costo que me deje un precio razonable. Si hoy vacío mi tanque, lo que ya traiga tengo que hacer a precio de reposición, que hoy tenés una diferencia de casi G. 2.000, una locura”, declaró.

Wilka explicó que el impacto de los precios internacionales se amortigua gracias a la política de inventario de la petrolera estatal, que contempla un stock de entre tres y cuatro meses.

“Con mi efecto inventario, el impacto es mínimo. Justamente por eso es la estrategia de Petropar de mantener siempre un stock de tres a cuatro meses, independientemente de como esté el mercado, de manera de que si tenés un pico así como el de hoy, eso se vaya diluyendo; entonces, el ajuste que tenga que hacer en su momento sea lo mínimo posible, cosa que no ocurre con actores del sector privado porque tienen menor capacidad de tancaje”, mencionó.

Persisten dudas sobre proveedor catarí

Por otra parte, Wilka se refirió al proveedor catarí Doha Holding Group LLC, al cual Petropar otorgó una prórroga de 10 meses. Indicó que la estatal continúa aguardando la provisión debido a que consideran que se trata de un precio “imbatible”.

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Aunque remarcó que hasta abril se esperará antes de rescindir el contrato y ejecutar la póliza, insistió en que se trata de un volumen relevante -100.000 toneladas métricas de gasoil- en el actual contexto internacional.

“Todavía no llegó. Estamos haciendo todas las tratativas. Seguimos insistiendo. Dijimos que si eso no va a ocurrir, a fines de abril estaríamos rescindiendo el contrato. Evidentemente, hay un problema que no se está pudiendo cumplir”, dijo.

Petropar responde a observaciones de la Contraloría

En cuanto a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el contrato con el proveedor cataría, el titular de Petropar señaló que ya fueron respondidas.

Según indicó, la estatal no incurrió en irregularidadades al otorgar las prórrogas al proveedor y que cuentan con toda la documentación de respaldo.