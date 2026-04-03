Carmen del Paraná: gigantesca escultura en arena de Cristo Crucificado en playa Ybycuí

La ciudad de Carmen del Paraná es uno de los destinos más representativos del departamento de Itapúa, masivamente visitado por quienes realizan turismo interno. Como cada año en Semana Santa, exponen una escultura tallada en arena de Cristo Crucificado.

El trabajo fue desarrollado por el artista paraguayo Óscar Arena Garcete y la argentina Mariana Goncalves. Se trata de una imponente figura de 21 metros de largo y 13 metros de ancho.

Está situada en la playa Ybycuí, una de las tres playas artificiales a orillas del río Paraná, ubicada en el microcentro de la ciudad.

La imagen de Cristo Crucificado es un símbolo central del cristianismo, representando el máximo sacrificio de amor, redención y salvación de Jesús por la humanidad.

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Los artistas

Óscar Garcete, conocido popularmente como Óscar Arena, es un destacado artista y escultor paraguayo especializado en el arte efímero con arena y cemento.

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Es originario de Pilar y reconocido por crear impresionantes esculturas religiosas y alegóricas en playas y espacios públicos, reconocidas por su detallismo y gran tamaño.

La artista plástica Mariana Goncalves da Silva es docente en la Escuela de Educación Estética de Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires. Es reconocida por grandes obras de arte efímero, realizadas en arena de las playas del vecino país.

La propuesta en Carmen del Paraná es invitar a los turistas a un espacio de reflexión y espiritualidad en el lugar de esparcimiento, donde se podrán capturar postales únicas a orillas del río Paraná.

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La playa Ybycuí

La playa Ybycuí, ubicada en Carmen del Paraná, es una de las tres playas principales de la ciudad, junto con Tacuary y Pirayú. Está sobre la avenida Costanera de la ciudad, con una extensión de 300 metros y un ancho de 130 metros en el centro.

Se caracteriza por su ambiente tranquilo y extensión de arena, ideal para familias y grupos que buscan un ambiente relajado. La playa es de administración tercerizada, pero tiene acceso libre y gratuito, y ofrece servicios como parador, alquiler de canchas de vóley y de fútbol de playa, casillas con techo, sombrillas, sillas y sanitarios.

Carmen del Paraná se encuentra a 35 km de la ciudad de Encarnación por la ruta PY01 y dista 328 km de la capital, Asunción, por la misma ruta.