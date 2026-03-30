Granja Don Severo: celebrarán la Pascua con una gran feria, con la naturaleza, los animales y los infaltables carpinchos

Este domingo de Pascuas, la invitación para agendar un viaje de turismo interno es, sin dudas, Encarnación, que, además de sus bellos atractivos como sus playas, ofrece una variada agenda de actividades de entretenimiento. Entre ellas, la Granja Don Severo propone una colorida celebración, que tendrá lugar en el barrio San Isidro de la comunidad.

El próximo domingo 5 de abril, y en conmemoración de las Pascuas, se realizará una gran feria en el local. Más de 50 emprendedores expondrán sus productos. Además, los espacios de la granja educativa permanecerán abiertos al público. Las entradas costarán G. 10.000.

El festival realizará la tradicional actividad de búsqueda de huevos de Pascua, un grupo por la mañana y otro por la tarde. Así mismo, cuenta con parques para niños, una casa del árbol y ofrecerá actividades como talleres de pintura.

Destacan la disponibilidad de productos gastronómicos de todo tipo, así como de artesanías. Los organizadores informan que habrá un lugar destinado al estacionamiento, que será gratuito. Recomiendan llevar sillas y cubiertos para degustar todos los platos que estarán disponibles.

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La Granja

El establecimiento se volvió popular gracias a la presencia de una hermosa manada de capibaras, los animales más atractivos del lugar. Esto no es un hecho aislado: se remonta a la fascinación que han generado estos pacíficos animales en diversas plataformas digitales, como Instagram y TikTok.

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Estos animales fueron protagonistas de innumerables memes y videos que resaltan su comportamiento tranquilo y su apariencia adorable.

Además, en esta granja se permite tener contacto directo con los animales, lo que causó un gran revuelo entre quienes admiran a estos grandes roedores.

El sitio funciona desde hace diez años, pero su fin turístico y educativo se remonta a casi ocho años. Su principal atractivo son los múltiples ejemplares de carpinchos de todos los tamaños.

Actualmente hay más de 20, de los cuales el ejemplar más longevo se llama Panzas, con diez años.

Otros animales que se pueden ver en el sitio son vacas, gallinas, guineas, palomas, ovejas, conejos, patos, marruecos y faisanes, por citar algunos.

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Abierta toda la semana

La granja permanece abierta todos los días, de 8:00 a 19:30. Las entradas cuestan G. 10.000 y se puede visitar sin agendamiento previo.

La Granja Don Severo se encuentra en el barrio San Isidro de Encarnación, a pocos kilómetros del Santuario Natural de la Virgen de Itacuá.