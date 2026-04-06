Presupuesto: cuánto cuesta seguir a Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026

Ir a ver a la Albirroja en el Mundial 2026 puede ser el viaje de una vida, pero también uno de los más caros. Para un paraguayo que quiera acompañar a Paraguay en la fase de grupos en Estados Unidos, el gasto “real” no está solo en la entrada: el día a día (cama, comida y moverse) puede definir si el plan es posible.

Con montos en USD y, como guía, cambio de referencia 1 USD ≈ 6.500 G. (que puede variar), analizamos un presupuesto base.

Alojamiento: el rubro que más se dispara

En un Mundial, la demanda empuja todo hacia arriba. En ciudades como Los Ángeles —donde Paraguay disputará al menos uno de sus partidos—, los precios parten desde más arriba que el promedio.

En zonas céntricas o bien conectadas al estadio, un hotel 2–3 estrellas suele ubicarse entre USD 200 y 350 por noche (aprox. G. 1.300.000 a 2.275.000), con impuestos que a veces no están incluidos.

Lea más: La nueva piel albirroja rumbo al Mundial 2026

En fechas “calientes”, no es raro ver tarifas de USD 350–500 (G. 2.275.000 a 3.250.000), especialmente cerca del SoFi Stadium.

La alternativa típica para bajar el promedio es compartir: en alquileres temporales, una habitación puede quedar entre USD 100 y 200 (G. 650.000 a 1.300.000), y un departamento pequeño entre USD 200 y 350 (G. 1.300.000 a 2.275.000).

Dormir más lejos pero cerca de transporte puede ahorrar USD 40–80 por noche.

Regla rápida: para 7 noches, el rango realista va de USD 1.300 a 2.400 por persona si se comparte (G. 8.450.000 a 15.600.000), pero más si se viaja solo.

Lea más: El Golden State y los encantos de San Francisco

Comida: del “fast” al plato del día

Comer barato en EE.UU. es posible si se alterna supermercado y comida rápida.

Un día austero suele costar USD 35–55 (G. 227.500 a 357.500). Si se suman restaurantes y salidas, el promedio sube a USD 60–90 (G. 390.000 a 585.000).

En días de estadio, los precios escalan: dentro de canchas y fan zones, un combo puede costar USD 18–30 (G. 117.000 a 195.000).

Para 7 días: USD 245–630 (G. 1.590.000 a 4.100.000).

Transporte interno: la diferencia entre planificar o pagar de más

En ciudades con metro/tren, un pase semanal o recargas suelen cerrar en USD 25–45 (G. 162.500 a 292.500). Pero en ciudades como Los Ángeles, depender solo del transporte público no siempre es viable.

Un pase semanal puede costar USD 25–45 (G. 162.500 a 292.500), pero los traslados a partidos suelen requerir apps: ir y volver del estadio puede sumar USD 40–120 en un solo día, o más con tarifa dinámica.

Lea más: Mundial 2026: ¿se salvará el turismo en EE.UU. tras la caída de visitantes el año pasado?

Alquilar auto solo conviene en grupo: USD 55–95 por día, más gastos adicionales.

Para una semana: transporte “austero” USD 60–120; mixto con apps USD 180–350.

¿Entonces cuánto es el “mínimo real”?

Sin contar pasajes internacionales, entradas ni seguro, una semana para seguir a Paraguay en fase de grupos puede quedar así:

Total estimado (7 días): USD 1.800 a 3.500 (aprox. G. 11.700.000 a 22.750.000).

Recordá que reservar temprano, compartir alojamiento y priorizar logística son decisiones que pesan más que cualquier oferta de último momento en un evento de esta escala.