Armenia recibe cifra récord de casi medio millón de turistas en tres meses

“En los primeros tres meses del año visitaron Armenia 453.138 turistas, lo que supone un aumento del 18,2%, o más de 70.000 turistas, con respecto al mismo periodo del año pasado", dijo Papoyán en Facebook.

El ministro aseguró que se trata de un resultado muy bueno para el sector turístico de la república con una población de 3 millones de personas y que hasta hace unos años estaba prácticamente aislada del mundo.

El año pasado Armenia fue visitada por 2,26 millones de viajeros extranjeros, el 41 % de ellos, de Rusia.