La cifra de visitantes internos durante la Semana Santa aumentó un 15 % en Paraguay

Las estadísticas, preparadas por el Observatorio Turístico de la Senatur, indicaron que la ocupación hotelera alcanzó un promedio del 90 % en todo el país.

Entre los lugares más visitados destacó la localidad de Tañarandy, en el departamento de Misiones (sur), donde el Viernes Santo se desarrolló una tradicional procesión de candiles y antorchas, con unos 30.000 visitantes.

También se registró una "importante concurrencia" en las celebraciones religiosas en el centro país, como el viacrucis representado en la ciudad de Altos (centro), que recibió unos 10.000 asistentes; o la procesión del 'Kurusú Cerro', en la localidad de Yaguarón, que acogió a unos 15.000 turistas.

Las misiones jesuíticas en el departamento de Itapúa (sur), declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, recibieron 3.961 visitantes, mientras que el complejo turístico de la hidroeléctrica de Itaipú contabilizó 15.423 turistas y la central de Yacyretá fue recorrida por 5.115 personas.

El informe agregó que 3.070 visitantes prefirieron destinos de naturaleza y 10.925 optaron por experiencias culturales durante la Semana Mayor, cuando circularon por las carreteras del país unos 323.656 vehículos.