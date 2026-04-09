¿Querés hacer un “road trip” con amigos?: consejos esenciales

Los viajes por carretera o “road trips” se han convertido en una de las formas más emocionantes de explorar nuevos lugares y disfrutar del tiempo con amigos. América, con su diversidad geográfica y cultural, ofrece una infinidad de rutas y destinos que prometen aventuras inolvidables.

Cómo prepararte para hacer un road trip

Lo primero es elegir la ruta perfecta. Decidí qué tipo de aventura estás buscando. ¿Es una escapada a la playa, un viaje cultural, o una aventura en la naturaleza?

Hay rutas icónicas como la Ruta 66 en EE.UU., la Carretera Panamericana, o la Carretera Austral en Chile.

Considerá el clima y la temporada. Investigá las condiciones climáticas de los destinos en las fechas que planeás viajar, ya que algunas rutas son mejores en ciertas temporadas.

Hacé una lista de los sitios icónicos y atracciones interesantes que se pueden visitar en el camino.

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Un siguiente punto importante es la planificación y puesta a punto del vehículo. Dependiendo del número de viajeros y el tipo de ruta, necesitarás un determinado tipo de vehículo. Un SUV o camioneta puede ser ideal para terrenos accidentados y para grupos grandes.

Antes de partir, llevá el vehículo a una revisión completa. Asegurate de que los neumáticos estén en buen estado y que el aceite y otros fluidos estén en niveles óptimos, verificá que todos los documentos del automóvil estén en orden y asegurate de tener un seguro que cubra el trayecto completo.

Por otro lado, será necesario pensar en el equipaje y suministros para el viaje. Para un empaque inteligente separá ropa adecuada para el clima y que te permita estar cómodo durante el viaje. Incluí prendas para diferentes ocasiones según las actividades planeadas.

Llevá almohadas para el cuello, mantas, y otros artículos que puedan hacer el viaje más cómodo, así como agua, snacks saludables, un botiquín de emergencia, linterna, mapas físicos, y herramientas básicas para el coche.

Igualmente importante es ocuparse de llevar cargadores portátiles y adaptadores de enchufe. Una buena cámara para inmortalizar los momentos también es esencial. Prepará listas de reproducción, audiolibros, o podcasts para mantener la energía y el ánimo en alto durante el viaje.

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Consejos para viajar por ruta

La seguridad es lo primero. Si el viaje es largo, organizá turnos de conducción entre los amigos para evitar el cansancio e, independientemente del país, respetá siempre las señales y límites de velocidad para garantizar la seguridad de todos.

Mantené el espíritu de aventura y no dudes en hacer paradas inesperadas para descubrir lugares que te llamen la atención. Parte de la magia de un road trip es la exploración espontánea.

Conversar con personas del lugar puede proporcionarte consejos invaluables sobre sitios ocultos y menos turísticos que valen la pena explorar. No dejes de conocer a los locales.

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Por último, mantené un itinerario flexible para acomodar imprevistos o cambios de plan de último minuto. Más allá del destino, disfrutá del viaje en sí. Los momentos compartidos con amigos son lo que hacen que los road trips sean memorables.