Dormir en un iglú bajo auroras boreales: experiencia definitiva en Kakslauttanen, Finlandia

Kakslauttanen está en el norte de Finlandia, dentro de la región de Laponia, a pocos kilómetros del área de Saariselkä y muy cerca del Parque Nacional Urho Kekkonen.

La forma más directa de llegar suele ser volar a Ivalo (el aeropuerto más cercano) y continuar por ruta; también se puede acceder desde Rovaniemi, combinando rutas hacia el norte.

La sensación de “estar lejos” se entiende rápido: aquí el horizonte es de abedules, pinos y nieve, con el Ártico marcando el ritmo.

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Qué hacer en Kakslauttanen: noches de auroras y días en la nieve

El plan clásico gira alrededor de la noche: dormir en un iglú de vidrio y, si el cielo está despejado y la actividad solar acompaña, ver auroras boreales sin salir de la cama.

Durante el día, el entorno invita a moverse: travesías en trineo tirado por huskies, paseos en motonieve por senderos marcados, caminatas con raquetas, esquí de fondo y salidas de pesca en hielo cuando el frío ya consolidó lagos y ríos.

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La experiencia lapona también incluye sauna —un hábito cotidiano en Finlandia—, ideal para alternar calor seco y aire helado.

Para quienes buscan un ritmo más sereno, hay miradores y caminos que atraviesan el bosque, con paradas naturales para fotos de árboles escarchados y huellas recientes de fauna.

Lugares imperdibles cerca: colinas, bosque boreal y parque nacional

A pocos minutos, Saariselkä funciona como base de servicios y punto de partida de excursiones. Desde allí, Kaunispää —una colina accesible— regala panorámicas amplias del paisaje ártico, especialmente fotogénicas al atardecer invernal.

El gran imperdible del área es el Parque Nacional Urho Kekkonen: una extensión de naturaleza boreal con rutas señalizadas, refugios y tramos que se disfrutan tanto en invierno como en las temporadas de transición.

Cuándo viajar: mejor época, clima y luz

Para aumentar las chances de ver auroras, la temporada suele ir de septiembre a abril, con noches más largas entre noviembre y marzo.

El invierno es frío, con temperaturas que pueden oscilar aproximadamente entre -5 °C y -30 °C, según el momento y el viento. En pleno corazón del invierno, el día se vuelve breve: una luz azulada y baja que dura pocas horas y transforma cualquier paseo en una escena cinematográfica.

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En verano, en cambio, domina el fenómeno del sol de medianoche: jornadas larguísimas, caminatas sin apuro y otra paleta de colores, aunque sin auroras por la falta de oscuridad.

Gastronomía, tradiciones y fauna del norte finlandés

La mesa local suele apoyarse en sabores nítidos y productos del bosque y el agua: salmón, sopas calientes, panes de centeno y postres con moras árticas (cloudberries).

También aparecen preparaciones con reno, habituales en la región, junto con bebidas especiadas ideales para entrar en calor.

En los alrededores es común cruzarse con renos —parte del paisaje cultural de Laponia— y, con algo de suerte, ver zorros o aves del norte. Entre actividades y cenas tempranas, el viajero entiende una particularidad del lugar: aquí el itinerario se organiza alrededor de la luz, el clima y el cielo. Y el cielo, en Kakslauttanen, es protagonista.