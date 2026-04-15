Escapadas mágicas: visitá estos pueblos fascinantes en Europa

Qué ver en Sintra, Portugal

Aproximadamente a 30 kilómetros de Lisboa, Sintra destaca como un destino que hipnotiza con encanto romántico. El Palacio da Pena, con su arquitectura colorida y ecléctica, se alza majestuosamente sobre colinas cubiertas de niebla y densos bosques.

Los visitantes pueden pasear por los jardines del Palacio de Monserrate o perderse en las callejuelas empedradas del centro histórico, que parece una pintura viviente.

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Hallstatt, un lugar pintoresco en Austria

Cerca de 72 kilómetros separan a Hallstatt de Salzburgo. Considerado uno de los pueblos más bonitos del mundo, es un escenario de ensueño a orillas de un lago cristalino y rodeado de montañas imponentes.

Su pintoresca arquitectura alpina y la vibrante cultura local lo han convertido en un sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La cercanía a Salzburgo lo hace un destino accesible que ofrece una experiencia inolvidable.

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Colmar, la “pequeña Venecia” ubicada en Francia

Ubicada a unos 70 kilómetros de Estrasburgo, y conocida como la “pequeña Venecia”, Colmar cautiva a los visitantes con sus canales serenos y fachadas de casas en tonos pastel.

En este pueblo encontrarás edificios con entramados de madera que parecen sacados directamente de una historia de fantasía. Sus festivales anuales y los vibrantes mercados navideños también ofrecen experiencias culturales únicas.

Cesky Krumlov, República Checa

Ubicación: aproximadamente a 180 kilómetros de Praga, pero accesible en menos de dos horas en coche o tren rápido. Este pueblo medieval es famoso por su impresionante castillo que se erige sobre el río Moldava.

Sus calles sinuosas y su plaza central, adornadas con una arquitectura renacentista bien conservada, transportan a los visitantes a un tiempo pasado. Cesky Krumlov es ideal para pasear relajadamente y disfrutar de sus históricos alrededores.

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Toledo, España, muy cerca de Madrid

Se ubica a solo 70 kilómetros de Madrid y es conocida como la “ciudad de las tres culturas” por la influencia cristiana, musulmana y judía en su historia, es un tesoro cultural y arquitectónico.

Sus murallas, el majestuoso Alcázar y la Catedral Primada son testimonios de su rica herencia. Un paseo por Toledo es como abrir un libro de historia viva.

Estos pueblos, cercanos a grandes ciudades, ofrecen un refugio ideal para quienes desean escapar del bullicio urbano sin aventurarse demasiado lejos. Cada uno tiene su propia magia, historia y encanto únicos, haciendo de ellos destinos dignos de cuentos que perdurarán en la memoria de todo aquel que los visite.

Así que la próxima vez que busques una escapada, considerá estos rincones encantadores y viví una experiencia digna de un cuento de hadas.