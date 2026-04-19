Estos son los diez parques nacionales más impresionantes del mundo

Cuáles son los mejores parques nacionales del mundo

1. Parque Nacional Yellowstone, Estados Unidos. Ubicado principalmente en Wyoming, Yellowstone es conocido como el primer parque nacional del mundo, establecido en 1872.

Es famoso por sus características geotérmicas, incluido el icónico géiser Old Faithful, y su diversa vida silvestre, que incluye bisontes y osos grises.

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2. Parque Nacional Banff, Canadá. Situado en las Montañas Rocosas de Alberta, Banff es un paraíso alpino con picos nevados, aguas termales y lagos de colores vibrantes como el Lago Louise.

Es un destino ideal para amantes del esquí, senderismo y observación de fauna.

3. Parque Nacional Torres del Paine, Chile. Localizado en la Patagonia, Torres del Paine es famoso por sus formaciones de granito imponentes, glaciares deslumbrantes y lagos esmeralda.

Es un destino de trekking por excelencia, atrayendo a aventureros de todo el mundo.

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4. Parque Nacional Serengeti, Tanzania. Sinónimo de vida salvaje y de la famosa Gran Migración, donde millones de ñus y cebras recorren sus vastas llanuras.

Este parque es un santuario para los Cinco Grandes y ofrece experiencias inolvidables de safaris.

5. Parque Nacional de los Glaciares, Estados Unidos. Ubicado en Montana, este parque presenta montañas escarpadas talladas por glaciares, con más de 700 millas de senderos para explorar.

Es conocido por sus espectaculares paisajes alpinos y diversidad de flora y fauna.

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6. Parque Nacional Fiordland, Nueva Zelanda. Hogar de las impresionantes fiordos como Milford Sound y Doubtful Sound.

Con montañas elevadas, bosques lluviosos y cascadas dramáticas, este parque es un ejemplo sublime de la belleza prístina de Nueva Zelanda.

7. Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. Uno de los parques de safari más grandes de África, Kruger es un bastión para la biodiversidad.

Proporciona un hábitat natural para los Cinco Grandes y una variedad increíble de especies de aves y plantas.

8. Parque Nacional Galápagos, Ecuador. Las Islas Galápagos son un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, famoso por sus especies únicas y la inspiración tras la teoría de la evolución de Darwin.

Bucear y caminar por este ecosistema ofrece vistas inigualables.

9. Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, Australia. Este parque es célebre por Uluru (Ayers Rock), una formación monolítica sagrada para los pueblos aborígenes locales.

Ofrece un paisaje sobrenatural del desierto, rico en cultura y espiritualidad.

10. Parque Nacional Zhangjiajie, China. Este lugar es conocido por sus pilares de arenisca que inspiraron las montañas flotantes en la película “Avatar”.

Zhangjiajie ofrece un paisaje único de columnatas de piedra, valles profundos y biodiversidad rica en una atmósfera casi mágica.

Cada uno de estos parques nacionales ofrece paisajes distintivos y experiencias inolvidables que destacan la diversidad y la belleza del planeta Tierra.

Desde majestuosos glaciares y vastas sabanas hasta formaciones de roca icónicas y vibrantes arrecifes, estos lugares capturan la esencia de la maravilla natural. Si estás planeando un viaje o simplemente soñando con la aventura, estos parques nacionales seguramente inspirarán tu amor por la naturaleza y la exploración.