Isla Umbú: preparan festejos con cultura, historia y sabores de la cuenca lechera en honor a San Atanasio

La ciudad de Isla Umbú se encuentra ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Pilar. Se accede fácilmente al municipio a través de la ruta asfaltada PY04.

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La comunidad se prepara para vivir días de intensa actividad cultural, religiosa y gastronómica en honor a su santo patrono, San Atanasio, el próximo 2 de mayo.

Rodeada de exuberante vegetación y con un ritmo de vida que parece detenido en el tiempo, esta localidad del departamento de Ñeembucú se convierte en un atractivo destino para quienes buscan una experiencia auténtica, combinando tradición, historia y naturaleza.

Las celebraciones patronales ya están en marcha con el rezo del novenario en el templo local, donde los fieles acuden diariamente para rendir homenaje a San Atanasio

El punto más destacado llegará con la séptima edición del tradicional viajes, que reunirá a reconocidos exponentes de la música nacional e internacional.

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El público vibrará este jueves 30 de abril, a partir de las 20:30, con la presencia del dúo López-Gavilán, el acordeonista Enrique Torales y su conjunto, Los Mye Cisneros, Mily Brítez «La Cachorrita», el elenco de danzas Tarumá Poty, Banda Río Negro y el grupo pilarense 11 Grados.

El cierre internacional estará a cargo del artista argentino Roberto Robledo junto a Los Chaque-Che. El evento se desarrollará frente a la municipalidad local con entrada gratuita.

El intendente Jorge Marecos (PLRA) señaló que las actividades continuarán durante los días 1 y 2 de mayo con jineteadas y bailes populares organizados por la comisión de festejos e invitó a visitantes de todo el país a sumarse a esta celebración que conjuga fe, tradición y hospitalidad.

El 1 de mayo se realizará una jineteada al ritmo de grupos banditeros en la plazoleta de la ciudad. En tanto, el día central, el 2 de mayo, se llevará a cabo la procesión del santo patrono por las calles desde las 09:00, seguida de la misa central.

Posterior al oficio religioso, se desarrollarán juegos tradicionales como la carrera de sortijas y el salto alto, además de un cóctel bailable en el Centro Comunitario San Atanasio, ubicado cerca de la plaza.

En el aspecto gastronómico, los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta de comidas típicas, entre ellas el tradicional asado a la estaca y la infaltable sopa paraguaya, reflejo de la identidad culinaria de la zona.

Historia y naturaleza

Más allá de la música y la fe, Isla Umbú ofrece un valioso recorrido por la historia nacional. Sus museos resguardan piezas de la época de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870) y funcionan en lo que fue el antiguo cuartel general del mariscal Francisco Solano López, quien —según la tradición— habría llevado la imagen de San Atanasio hasta esta comunidad durante el conflicto.

El atractivo natural también se destaca con una imponente laguna que cuenta con un mirador, ideal para contemplar el paisaje y disfrutar de la tranquilidad del entorno.