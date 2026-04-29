Turismo interno: dos circuitos para observar exóticas aves, conocer una comunidad indígena y visitar cuatro cavernas en Vallemí

A 180 kilómetros al norte de la ciudad de Concepción se encuentran estas actividades habilitadas permanentemente para hacer turismo interno, pero que cobran más fuerza en los fines de semana como el que se acerca. La ruta PY22, en este tramo, presenta deterioros importantes.

Se recomienda viajar en horario diurno para evitar imprevistos debido al estado de la carretera.

Llegar hasta el extremo norte del primer departamento se presenta como una posibilidad de experiencia increíble. En esta zona, por ejemplo, también se pueden realizar pescas deportivas en los ríos Paraguay y Apa, además de conocer los atractivos propios de la ciudad de San Lázaro y Vallemí.

En esta ocasión presentamos como alternativas para los turistas un safari fotográfico donde se pueden observar aves exóticas como el gua’a pytã, que no solo aparece en Vallemí, sino también en otros sectores del distrito de San Lázaro. Para ello existen opciones denominadas circuitos.

Según explicó Cinthia Rivas, una de las referentes del turismo en la zona, cuentan con un proyecto de desarrollo ecoturístico con enfoque de conservación de biodiversidad e inclusión social en el Cerrado Norte, declarado actualmente de interés ambiental, turístico departamental y distrital.

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“La experiencia de un nuevo producto turístico enfocado a la observación de aves que te permite vivenciar experiencias con los guacamayos o gua’a, en su hábitat natural, en la región del Cerrado, donde se albergan especies únicas de esta ecorregión del Paraguay que presenta un mosaico de sabanas, pastizales y bosques secos más grande del mundo”, explicó.

Los circuitos

Circuito Mbokaja: comprende seis paradas interpretativas de puntos de atracción turística y avistamiento de aves dentro del distrito de San Lázaro. Tiene un costo de G. 250.000 por persona.

Circuito Jacarandá: comprende seis paradas interpretativas de puntos de atracción turística y avistamiento de aves, más el recorrido por el río Paraguay hasta la desembocadura del río Apa. El costo es de G. 450.000 por persona.

Para poder conocer más o realizar reservas para las visitas se puede contactar al 0983 282 199.

Los Guaná del río Apa

Así se denomina la comunidad indígena ubicada a 7 kilómetros de Vallemí. Este lugar se puede visitar para conocer la comunidad de nativos y su cultura. Cuentan con materiales audiovisuales y libros que ayudan a los visitantes a conocer las costumbres y vivencias de esta ancestral parcialidad.

Para el agendamiento se puede comunicar al 0983 282 199.

Cuatro cavernas

14 de Julio: Es la única caverna paraguaya con una topografía ya realizada. Se sitúa a 14 kilómetros de Vallemí, en la localidad de Tres Cerros.

Tiene unos 300 metros de longitud total y se desarrolla en dos planos separados, con una temperatura ambiente entre 18 y 20 grados.

“Este recorrido incluye senderismo hasta el punto de llegada, para que puedan hacerse las indicaciones correspondientes y posterior acceso al recinto con guías profesionales, y se preparan los equipos como cascos, linternas y kits de primeros auxilios”, explicó.

El costo aproximado para la visita a esta caverna es de G. 100.000 por persona.

Santa Caverna: Se encuentra a 2 kilómetros de la entrada de Tres Cerros. La característica faunística de esta caverna es similar a la de 14 de Julio, ya que se puede observar una variedad de comunidad de trogloxenos invertebrados (insectos que pierden la pigmentación y logran adaptarse).

“Esta caverna en particular es la más exótica en la región, ya que cuenta con formaciones muy interesantes a nivel geológico y científico. El costo es G. 150.000 por persona”, dijo Cinthia Rivas.

Caverna 54: Ubicada a 7 kilómetros de Vallemí, poco antes de llegar a orillas del río Apa, ha sido habilitada para el turismo de riesgo calculado o radical.

Se ingresa por una de las entradas de más de 5 metros de altura en forma vertical, donde pueden apreciarse raíces de guapo’ y más de 15 metros, donde el nivel de riesgo es mayor, ya que adentro podemos encontrar un mundo de biodiversidad que alberga ese lugar, aparte de los murciélagos, que no son riesgosos.

Se puede destacar la presencia de colmenas de abejas que pueden provocar un peligro estando ahí adentro. El costo por persona sin la práctica de rápel es de G. 90.000.

Peñón de Kamba Hopo

Sin lugar a dudas es una de las cuevas más atractivas en el ámbito ecológico, ya que se encuentra a orillas del río Paraguay. Es la que más se encuadra para la visita espeleológica; solo se puede llegar al lugar por agua, y queda aproximadamente a 2 kilómetros del puerto de Vallemí.

El costo por bote o viaje es de G. 250.000, para 4 a 5 personas. Los interesados se pueden comunicar al 0983 282 199 para reservas e informaciones.