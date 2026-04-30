La economía turística de México crece un 1,3 % anual en el cierre de 2025

El avance del indicador, que el Inegi llama producto interno bruto (PIB) turístico, es resultado del aumento interanual de 1,4 en los servicios, acompañado de un alza del 0,8 % en los bienes, detalló el instituto autónomo en su reporte con base en cifras originales.

Además, el indicador de consumo turístico creció un 1,4 % interanual de octubre a diciembre, por un aumento del 3,7% en el consumo interno, en contraste con un descenso del -8,9 % en el receptivo, de extranjeros.

Por otro lado, los indicadores trimestrales de la actividad turística (ITAT) del Inegi reportaron una avance trimestral del 0,9 % de la economía turística en los últimos tres meses del año frente al trimestre anterior, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

Este incremento ocurrió por el avance trimestral de 0,6 % en bienes y de 1 % en los servicios.

Asimismo, el consumo turístico creció un 1,2 % trimestral, con una subida de 3,5 % en los turistas internos, contrarrestado por una caída del 9,4 % de los turistas extranjeros.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 45,03 millones de turistas internacionales en 2024, un 7,4 % más que en 2023, un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de la covid-19.

El ingreso de divisas por viajeros internacionales en 2024 totalizó 30.246,2 millones de dólares, casi un 6 % más que el año anterior.

México es el sexto país más visitado del mundo, según el Gobierno y empresarios, con base en datos de la Organización Mundial del Turismo, mientras que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fijó como meta figurar entre los cinco primeros.