El festivo por el Día del Trabajo marcó un récord en gasto turístico en Ecuador

Se trata del "mejor desempeño turístico en 10 años" en ocupación hotelera, gasto turístico total y número de viajes en ese festivo, aseguró esa Cartera de Estado al recordar que, entre otras medidas para dinamizar el sector turístico y la economía, el Gobierno amplió de tres a cuatro días el festivo, que comenzó el pasado jueves y terminó el domingo.

El Ministerio -que alberga también el área turística- indicó que se contabilizaron 1,21 millones de viajes turísticos, un incremento del 73,4 % respecto al mismo período del año anterior, reflejando una mayor activación del consumo interno y un dinamismo sostenido de la actividad turística nacional.

Detalló que la ocupación hotelera a nivel nacional pasó de 34,73 % en 2025 a 45,77 % en 2026, lo que representa una variación de 11,04 puntos porcentuales, y que la Amazonía, la Sierra centro y la playa fueron los destinos más apetecidos por los turistas.