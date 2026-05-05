10 senderos de trekking en Sudamérica que te van a sorprender

Cuáles son los 10 mejores senderos de trekking en Sudamérica

El Camino Inca es una de las rutas de trekking más famosas del mundo, y por una buena razón. Este camino antiguo de Perú lleva a los excursionistas a través de un impresionante paisaje montañoso hasta la ciudad perdida de Machu Picchu.

La caminata, que generalmente se completa en cuatro días, ofrece vistas deslumbrantes de paisajes andinos y ruinas incas.

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Por otro lado, ubicado en la Patagonia chilena, el Parque Nacional Torres del Paine ofrece varias rutas de senderismo, siendo el Circuito W y el Circuito O las más populares.

Estas rutas presentan paisajes impresionantes que incluyen glaciares, lagos turquesa y las icónicas torres graníticas que dan nombre al parque.

Muy recomendada es la caminata a la Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, una experiencia inigualable en Colombia.

Este viaje de cuatro a seis días nos lleva a través de densas selvas tropicales, ríos y montañas, antes de llegar a la antigua ciudad tairona, un sitio arqueológico que rivaliza con Machu Picchu en belleza y enigma.

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El Monte Roraima, por su parte, está situado en la triple frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, y es una formación geológica única.

Esta caminata desafiante lleva alrededor de seis a ocho días y ofrece la oportunidad de explorar paisajes surrealistas, faunas singulares y vistas impresionantes desde la meseta.

Ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, el sendero hacia el Cerro Fitz Roy en la provincia de Santa Cruz, Argentina, es espectacular.

La caminata hacia la Laguna de los Tres es la más popular, ofreciendo vistas panorámicas del icónico pico y los glaciares que lo rodean.

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Para los amantes del alpinismo, la ascensión al Huayna Potosí es una experiencia inolvidable en Bolivia.

Con una altura de 6.088 metros, esta montaña es perfecta para quienes buscan una introducción al trekking de alta montaña.

El ascenso tarda unos tres días y ofrece una vista impresionante del altiplano boliviano.

La Chapada Diamantina es un parque nacional en el corazón de Brasil y es famoso por sus cascadas, cuevas y mesetas espectaculares.

Con múltiples rutas para elegir, el senderismo en Chapada Diamantina es una aventura para los amantes de la naturaleza y la exploración.

La Cordillera Blanca en Perú, es el hogar de la famosa caminata de Santa Cruz, que se extiende por aproximadamente cuatro días.

Ofrece vistas de algunos de los picos más altos de Perú, como el Huascarán, y atraviesa comunidades tradicionales que permiten una visión única de la vida andina.

El Parque Nacional Natural El Cocuy ofrece espectaculares caminatas por los Andes colombianos. Su sendero más famoso, que atraviesa picos nevados, lagunas glaciares y paisajes de páramo, es una aventura imprescindible para los senderistas.

Por último, el Aconcagua, siendo la montaña más alta de América, atrae a mochileros de todo el mundo.

Aunque escalar hasta la cima es un desafío serio, el sendero base ofrece una caminata no técnica con vistas inigualables de este colosal pico.

Sudamérica ofrece una amplitud de opciones para los entusiastas del trekking, desde excursiones cortas hasta desafíos alpinistas serios.

La belleza y diversidad del continente aseguran una experiencia inolvidable en cada ruta elegida, prometiendo aventuras emocionantes y vistas magníficas.

Si sos un amante de la naturaleza y la aventura, estos senderos no deben faltar en tu lista de deseos.