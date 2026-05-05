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05 de mayo de 2026 a la - 08:40

10 senderos de trekking en Sudamérica que te van a sorprender

Camino Inca: pareja senderista rumbo a Machu Picchu, Perú.
Camino Inca: pareja senderista rumbo a Machu Picchu, Perú.Shutterstock

Sudamérica, con su diversa geografía y paisajes espectaculares, es un paraíso para los amantes del trekking y ofrece una amplia variedad de rutas para todos los niveles.

Por ABC Color

Cuáles son los 10 mejores senderos de trekking en Sudamérica

El Camino Inca es una de las rutas de trekking más famosas del mundo, y por una buena razón. Este camino antiguo de Perú lleva a los excursionistas a través de un impresionante paisaje montañoso hasta la ciudad perdida de Machu Picchu.

Turista posa con una llama en la Ciudadela de Machu Picchu, Perú, el destino del Camino Inca.
Turista posa con una llama en la Ciudadela de Machu Picchu, Perú, el destino del Camino Inca.

La caminata, que generalmente se completa en cuatro días, ofrece vistas deslumbrantes de paisajes andinos y ruinas incas.

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Por otro lado, ubicado en la Patagonia chilena, el Parque Nacional Torres del Paine ofrece varias rutas de senderismo, siendo el Circuito W y el Circuito O las más populares.

Parque Nacional Torres del Paine, Chile.
Parque Nacional Torres del Paine, Chile.

Estas rutas presentan paisajes impresionantes que incluyen glaciares, lagos turquesa y las icónicas torres graníticas que dan nombre al parque.

Muy recomendada es la caminata a la Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, una experiencia inigualable en Colombia.

Ruinas antiguas de la civilización Tayrona en el corazón de la selva colombiana, en Santa Marta, Sierra Nevada.
Ruinas antiguas de la civilización Tayrona en el corazón de la selva colombiana, en Santa Marta, Sierra Nevada.

Este viaje de cuatro a seis días nos lleva a través de densas selvas tropicales, ríos y montañas, antes de llegar a la antigua ciudad tairona, un sitio arqueológico que rivaliza con Machu Picchu en belleza y enigma.

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El Monte Roraima, por su parte, está situado en la triple frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, y es una formación geológica única.

Formaciones de piedra y rocas en un arroyo en el camino de escalada del Monte Roraima en Venezuela.
Formaciones de piedra y rocas en un arroyo en el camino de escalada del Monte Roraima en Venezuela.

Esta caminata desafiante lleva alrededor de seis a ocho días y ofrece la oportunidad de explorar paisajes surrealistas, faunas singulares y vistas impresionantes desde la meseta.

Ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, el sendero hacia el Cerro Fitz Roy en la provincia de Santa Cruz, Argentina, es espectacular.

Vista panorámica desde la laguna de Los Tres hacia el Monte Fitz Roy y el Cerro Torre en el Parque Nacional Los Glaciares, Argentina.
Vista panorámica desde la laguna de Los Tres hacia el Monte Fitz Roy y el Cerro Torre en el Parque Nacional Los Glaciares, Argentina.

La caminata hacia la Laguna de los Tres es la más popular, ofreciendo vistas panorámicas del icónico pico y los glaciares que lo rodean.

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Para los amantes del alpinismo, la ascensión al Huayna Potosí es una experiencia inolvidable en Bolivia.

Ascensión al Huayna Potosí, Bolivia.
Ascensión al Huayna Potosí, Bolivia.

Con una altura de 6.088 metros, esta montaña es perfecta para quienes buscan una introducción al trekking de alta montaña.

El ascenso tarda unos tres días y ofrece una vista impresionante del altiplano boliviano.

La Chapada Diamantina es un parque nacional en el corazón de Brasil y es famoso por sus cascadas, cuevas y mesetas espectaculares.

Cueva con laguna azul en el Parque Natural Chapada Diamantina, Brasil.
Cueva con laguna azul en el Parque Natural Chapada Diamantina, Brasil.

Con múltiples rutas para elegir, el senderismo en Chapada Diamantina es una aventura para los amantes de la naturaleza y la exploración.

La Cordillera Blanca en Perú, es el hogar de la famosa caminata de Santa Cruz, que se extiende por aproximadamente cuatro días.

Caminata de Santa Cruz, Perú.
Caminata de Santa Cruz, Perú.

Ofrece vistas de algunos de los picos más altos de Perú, como el Huascarán, y atraviesa comunidades tradicionales que permiten una visión única de la vida andina.

El Parque Nacional Natural El Cocuy ofrece espectaculares caminatas por los Andes colombianos. Su sendero más famoso, que atraviesa picos nevados, lagunas glaciares y paisajes de páramo, es una aventura imprescindible para los senderistas.

Parque Nacional Natural El Cocuy, Colombia.
Parque Nacional Natural El Cocuy, Colombia.

Por último, el Aconcagua, siendo la montaña más alta de América, atrae a mochileros de todo el mundo.

Aunque escalar hasta la cima es un desafío serio, el sendero base ofrece una caminata no técnica con vistas inigualables de este colosal pico.

El Parque Provincial Aconcagua se encuentra en la provincia de Mendoza, en Argentina.
El Parque Provincial Aconcagua se encuentra en la provincia de Mendoza, en Argentina.

Sudamérica ofrece una amplitud de opciones para los entusiastas del trekking, desde excursiones cortas hasta desafíos alpinistas serios.

La belleza y diversidad del continente aseguran una experiencia inolvidable en cada ruta elegida, prometiendo aventuras emocionantes y vistas magníficas.

Si sos un amante de la naturaleza y la aventura, estos senderos no deben faltar en tu lista de deseos.