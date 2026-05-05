Aerolíneas Argentinas elimina el carry-on gratuito en su tarifa más baja: este es el costo

Aerolíneas Argentinas modificó la composición de su tarifa más barata en vuelos de cabotaje: desde ahora, quienes elijan ese nivel ya no tendrán incluido el equipaje de mano tipo carry-on. En su lugar, la compañía permitirá únicamente un bulto pequeño —bolso, mochila o cartera— de hasta 3 kilos.

El aviso aparece durante el proceso de compra, antes de finalizar la reserva. Allí se informa que el pasajero tiene incluido “solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos” y que, para sumar equipaje, podrá hacerlo en el momento de la compra o más tarde desde la sección de “Servicios Adicionales”.

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Según explicó la empresa a Infobae, el ajuste busca corregir una asimetría con las aerolíneas low cost: mientras esas compañías suelen desagregar el precio del pasaje del costo del carry-on de 8 kilogramos, Aerolíneas quedaba, en la comparación directa, con tarifas aparentes más altas al incluirlo por defecto.

Cuánto costará sumar el carry-on y desde qué tarifa vuelve a estar incluido

El nuevo esquema establece un precio fijo para agregar equipaje de mano en cabotaje cuando se compra la tarifa base: el adicional costará $42.350 por tramo (entre 35 y 47 dólares estadounidenses).

La compañía indicó que, a partir de la categoría “Plus”, el carry-on vuelve a estar incluido dentro del precio del pasaje.

Dos aclaraciones relevantes delimitan el alcance de la medida:

Vuelos internacionales: no habrá cambios en las condiciones de equipaje.

Pasajes ya emitidos: quienes ya compraron su boleto no tendrán modificaciones.

Competitividad y comparación de precios: el argumento central

Desde Aerolíneas sostienen que el cambio apunta a “transparentar” la estructura tarifaria, de modo que el pasajero pueda comparar de forma más directa el precio inicial del ticket con el de otras compañías.

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El razonamiento es claro: si la industria empuja hacia tarifas desagregadas (pasaje por un lado, extras por otro), mantener un paquete más completo en la tarifa mínima puede penalizar la competitividad en el primer impacto de precio.

En el sector turístico, el ajuste ya empezó a trasladarse a la comunicación cotidiana con viajeros. Agencias y operadores, de acuerdo con lo reportado por Infobae, comenzaron a advertir a sus clientes que deberán contemplar el nuevo costo si necesitan viajar con más equipaje en rutas dentro del país.

Una política de “servicios adicionales” que ya venía avanzando

La decisión sobre el carry-on no aparece aislada. En los últimos meses, la compañía avanzó con medidas de monetización de servicios que, en otras aerolíneas, son prácticas extendidas.

Entre ellas, en noviembre Aerolíneas había anunciado el cobro por selección anticipada de asientos. Según el mismo medio, hasta entonces era la única aerolínea “legacy” de la región que no tarifaba ese servicio. La empresa lo presentó como parte de un objetivo más amplio: mejorar eficiencia operativa y fortalecer la sustentabilidad económica.

Fuente: Infobae