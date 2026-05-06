Oceania Cruises lanza dos viajes de seis meses alrededor del mundo para 2028 y 2029

Miami (EE.UU.), 6 may (EFE).- La compañía Oceania Cruises anunció este miércoles el lanzamiento de dos itinerarios de unos seis meses alrededor del mundo para 2028 y 2029 a bordo de su nuevo barco Aurelia, que además hará otros dos viajes de más de dos meses por Europa, Suramérica y la Antártida.