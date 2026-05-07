Frankfurt en un día: guía rápida para disfrutar del centro histórico de la ciudad

En el corazón de Alemania, a orillas del río Meno, Frankfurt am Main combina su perfil de rascacielos con un casco antiguo que se recorre a pie, entre plazas, iglesias y callecitas reconstruidas con precisión.

Es una escala ideal para descubrir historia urbana y una escena gastronómica muy local en pocas horas.

Frankfurt está en el estado de Hesse, en el centro-oeste alemán, bien conectada por tren con ciudades como Colonia, Heidelberg o Núremberg, y con uno de los aeropuertos más transitados de Europa.

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El centro histórico se concentra alrededor de Römerberg y la ribera del Main, a pocos minutos de la estación central en transporte público.

Römerberg: el corazón fotogénico

La visita suele empezar en Römerberg, la plaza donde se alinean fachadas de entramado de madera y se levanta el Römer, el histórico ayuntamiento.

Muy cerca aparecen dos hitos para entender la ciudad: la Paulskirche, ligada a la tradición parlamentaria alemana, y el Kaiserdom St. Bartholomäus (catedral), cuya torre ofrece una lectura panorámica del trazado urbano.

La Neue Altstadt: callejones nuevos con aire antiguo

Entre Römerberg y la catedral se despliega la Neue Altstadt (Nueva Ciudad Vieja), un barrio rearmado con callecitas estrechas, pequeñas plazas y comercios discretos.

Es un buen tramo para caminar sin apuro, mirando detalles de puertas, carteles y patios interiores que devuelven escala humana a una ciudad conocida por su skyline.

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A orillas del Main: puentes, paseo y cultura

Bajar hacia el río abre otro circuito clásico: el Eiserner Steg, puente peatonal que conecta con vistas amplias, y el paseo de la ribera, donde suelen verse aves de agua y actividad tranquila al atardecer.

Del lado sur se extiende el Museumsufer, la “milla de los museos”, ideal para alternar caminata con una visita cultural.

Qué comer y dónde encontrar el pulso local

Para una pausa con sabor, la Kleinmarkthalle reúne puestos de quesos, panadería y especialidades regionales.

En las tabernas de Sachsenhausen, cruzando el río, se sirve el Apfelwein (vino de manzana) en jarras tradicionales, junto a platos como Grüne Soße y las clásicas salchichas estilo Frankfurt.

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En pastelerías, aparecen los Bethmännchen, dulces de almendra muy ligados a la temporada fría.

Cuándo viajar

La mejor época para caminar el centro histórico suele ser primavera y principios de otoño, con clima templado y luz amable.

En diciembre, con mucho fío, la zona de Römerberg se transforma con el mercado navideño, uno de los grandes eventos del calendario local, con puestos de artesanías y aromas especiados que acompañan el recorrido.