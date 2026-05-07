Viajes
07 de mayo de 2026 a la - 08:41

Frankfurt en un día: guía rápida para disfrutar del centro histórico de la ciudad

Vista de verano del casco antiguo de Roemer en Fráncfort del Meno, Alemania.
Vista de verano del casco antiguo de Roemer en Fráncfort del Meno, Alemania.SHansche

Frankfurt am Main, vibrante cruce de historia y modernidad, invita a explorar su casco antiguo junto al río Meno. Conectada por tren, esta joya alemana ofrece plazas, museos y una gastronomía local que sorprende en cada esquina.

Por Alba Acosta

En el corazón de Alemania, a orillas del río Meno, Frankfurt am Main combina su perfil de rascacielos con un casco antiguo que se recorre a pie, entre plazas, iglesias y callecitas reconstruidas con precisión.

Es una escala ideal para descubrir historia urbana y una escena gastronómica muy local en pocas horas.

Vista del Skyline de Frankfurt, Alemania.
Vista del Skyline de Frankfurt, Alemania.

Frankfurt está en el estado de Hesse, en el centro-oeste alemán, bien conectada por tren con ciudades como Colonia, Heidelberg o Núremberg, y con uno de los aeropuertos más transitados de Europa.

Lea más: Madrid sin clichés: rincones poco conocidos para descubrir la ciudad como un local

El centro histórico se concentra alrededor de Römerberg y la ribera del Main, a pocos minutos de la estación central en transporte público.

Römerberg: el corazón fotogénico

La visita suele empezar en Römerberg, la plaza donde se alinean fachadas de entramado de madera y se levanta el Römer, el histórico ayuntamiento.

Plaza de la ciudad vieja Romerberg en Frankfurt, Alemania.
Plaza de la ciudad vieja Romerberg en Frankfurt, Alemania.

Muy cerca aparecen dos hitos para entender la ciudad: la Paulskirche, ligada a la tradición parlamentaria alemana, y el Kaiserdom St. Bartholomäus (catedral), cuya torre ofrece una lectura panorámica del trazado urbano.

La Neue Altstadt: callejones nuevos con aire antiguo

Entre Römerberg y la catedral se despliega la Neue Altstadt (Nueva Ciudad Vieja), un barrio rearmado con callecitas estrechas, pequeñas plazas y comercios discretos.

Frankfurt, Alemania.
Frankfurt, Alemania.

Es un buen tramo para caminar sin apuro, mirando detalles de puertas, carteles y patios interiores que devuelven escala humana a una ciudad conocida por su skyline.

Frankfurt, Alemania.
Frankfurt, Alemania.

Lea más: Qué ver en Lisboa en tres días: guía para enamorarte de la capital portuguesa

A orillas del Main: puentes, paseo y cultura

Bajar hacia el río abre otro circuito clásico: el Eiserner Steg, puente peatonal que conecta con vistas amplias, y el paseo de la ribera, donde suelen verse aves de agua y actividad tranquila al atardecer.

Muchos candados de amor en la barandilla del puente peatonal Eiserner Steg en una tarde de otoño en la ciudad alemana de Frankfurt.
Muchos candados de amor en la barandilla del puente peatonal Eiserner Steg en una tarde de otoño en la ciudad alemana de Frankfurt.

Del lado sur se extiende el Museumsufer, la “milla de los museos”, ideal para alternar caminata con una visita cultural.

El Museo del Cine Alemán en Museumsufer en Frankfurt, Alemania.
El Museo del Cine Alemán en Museumsufer en Frankfurt, Alemania.

Qué comer y dónde encontrar el pulso local

Para una pausa con sabor, la Kleinmarkthalle reúne puestos de quesos, panadería y especialidades regionales.

Vista del Kleinmarkthalle, un mercado cubierto tradicional que vende frutas, verduras y mariscos en Hasengasse en Frankfurt, Alemania.
Vista del Kleinmarkthalle, un mercado cubierto tradicional que vende frutas, verduras y mariscos en Hasengasse en Frankfurt, Alemania.

En las tabernas de Sachsenhausen, cruzando el río, se sirve el Apfelwein (vino de manzana) en jarras tradicionales, junto a platos como Grüne Soße y las clásicas salchichas estilo Frankfurt.

Lea más: Cracovia: un viaje en el tiempo por la joya de Europa del Este

En pastelerías, aparecen los Bethmännchen, dulces de almendra muy ligados a la temporada fría.

Cuándo viajar

La mejor época para caminar el centro histórico suele ser primavera y principios de otoño, con clima templado y luz amable.

En diciembre, con mucho fío, la zona de Römerberg se transforma con el mercado navideño, uno de los grandes eventos del calendario local, con puestos de artesanías y aromas especiados que acompañan el recorrido.