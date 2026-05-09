Enviado de EEUU niega implementación de control de redes a turistas, incluido ante Mundial

"Desde luego no se ha implementado (...) Participaré en cualquier conversación sobre su futuro, eso sí que te lo puedo asegurar", dijo en declaraciones a un grupo de periodistas el primer enviado especial de EE.UU. para el turismo, que ha participado en el programa de liderazgo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés) -que se celebra en un crucero por el canal de Suez- en el que es el primer evento internacional de Adams desde que ocupó el cargo en marzo.

El año pasado, una nueva propuesta de la administración del presidente Donald Trump planteaba que los viajeros procedentes de países incluidos en el programa de exención de visado (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, ESTA) tendrían que proporcionar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para entrar al país a la hora de solicitar la visa.

"Es una tontería, basura, un disparate. Y la verdad es que esa es la percepción. Tienes razón. Oigo a mis amigos en otros países decirme: 'Quiero un teléfono desechable' o 'quiero borrar mis redes sociales antes de venir', pero es porque han leído y escuchado mentiras y falsedades de muchas personas de tu profesión", afirmó Adams.

Aseguró que esa percepción "deliberada" es básicamente para "perjudicar a Estados Unidos", ya que no se quiere que Estados Unidos tenga éxito "en su 250 aniversario", que se celebra el próximo 4 de julio, así como en "el Mundial".

El Mundial de Fútbol 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, en la primera edición organizada de forma conjunta por tres países y la primera con 48 selecciones.

Insistió que, de cara a este evento, la propuesta "no es un problema" ya que "no está sucediendo".

"Nos encanta recibir visitantes internacionales, es parte de la experiencia estadounidense", dijo el responsable, nacido en Australia y que se dio a conocer como comentarista político conservador y que habló durante el evento, al que entró con la canción de fondo de 'Thriller', de Michael Jackson.

Preguntado por si los visitantes iraníes serían bienvenidos al Mundial en EE.UU. (su selección está clasificada), Adams aseguró que cualquiera que va a Estados Unidos "a pasarlo bien, respeta la ley y sigue el proceso legal para visitar el país, es muy, muy improbable que encuentre resistencia".

Por su parte, la presidenta de WTTC, Gloria Guevara, afirmó a EFE que desde su organización hicieron una encuesta -publicada el pasado enero- en la que mostraba que un tercio de los viajeros internacionales afirmaba que era poco probable que visitaran Estados Unidos si se introducían esos cambios al programa ESTA, especialmente el control de las redes sociales.

En el caso de que se implementaran, según su estudio, la estimación de pérdidas correspondientes en el gasto de los visitantes ascenderían a 15.700 millones de dólares (13.300 millones de euros), con pérdidas más amplias en el sector de viajes y turismo de 21.500 millones de dólares, unos 18.230 millones de euros.

Guevara indicó que compartieron los datos con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense -quien realizó la propuesta- y "como resultado de eso, decidieron no implementarlo", de acuerdo con lo que le dijeron en Washington hace un par de semanas cuando visitó la capital de EE.UU.

"La política para viajeros de proporcionar las redes sociales de los últimos cinco años está suspendida. Nada ha cambiado", recalcó.