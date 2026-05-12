Los retos del futuro del turismo interno, a discusión en el foro 'Vê Portugal' en Viseu

Una de las novedades de la programación de esta edición, presentada el lunes durante un evento en Lisboa, es la inclusión de la academia para que los estudiantes de turismo puedan participar en el debate, explicó a EFE el presidente de Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura.

"Es una novedad muy interesante porque no hay turismo si no hay futuro, por lo que el futuro está en manos de los jóvenes. Queremos involucrar a los jóvenes también en este ámbito del turismo", dijo.

Durante tres días, especialistas, responsables políticos, empresarios, académicos, profesionales del turismo, creadores de contenido y representantes institucionales de todo el país se reunirán en Viseu para participar en este foro, que nació como una iniciativa de Turismo Centro de Portugal -institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido-.

Este año, además, adquiere aún más relevancia por todo lo ocurrido en la región del centro de Portugal, donde las adversidades climáticas y las tormentas causaron estragos en los primeros meses de este 2026.

El foro, en este sentido, busca "enviar una señal muy importante, de que ya hemos superado esa etapa".

"Estamos listos para recibir a los turistas, para que vengan al centro de Portugal, en particular al mercado español, que es el segundo más importante de la región", continuó Ventura.

El turismo "transforma economías locales, las comunidades, los territorios, las inversiones, el empleo, la calidad de vida", dijo Ventura en la presentación, y destacó que el turismo portugués atraviesa hoy un momento "especialmente exigente" debido a la desigualdad territorial, los retos climáticos o la escasez de recursos humanos, entre otros.

Este foro ha logrado adquirir una dimensión nacional, que este año se refuerza con la presencia de todas las instituciones de turismo del país.

Por su parte, el alcalde de Viseu, anfitriona de este año, João Azevedo, indicó a EFE que quieren que la ciudad tenga "una mejor situación, con más oportunidades, más turismo y una agenda con una ruta propia para que la gente pueda conocer esa región".

"No puede ser solo Viseu, tiene que ser la región en su conjunto, en su globalidad, para que podamos atraer a más gente y tener también más ofertas", continuó, y destacó que "la proximidad con la frontera es uno de los factores importantes" que quieren promover, para seguir impulsando el turismo español en la zona.