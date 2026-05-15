Bolivia reporta pérdidas por 66 millones de dólares en turismo debido a protestas sociales

"Los bloqueos carreteros registrados entre el 5 y el 15 de mayo de 2026 generan una pérdida económica estimada de Bs 456,9 millones para el sector turístico, transporte terrestre, gastronomía y cultura", mencionó el ministerio boliviano de Turismo en un comunicado.

La nota indica que "la pérdida diaria" es de 56,11 millones de bolivianos (8,1 millones de dólares), lo que pone al descubierto "la alta vulnerabilidad del turismo frente a los conflictos sociales".

El ministerio también señaló que se proyecta una pérdida de cerca de 6.200 millones de bolivianos (897 millones de dólares) debido a las "cancelaciones" de los visitantes previstas para este año, lo que significa un "duro golpe reputacional" para el turismo boliviano.

En 2025, Bolivia generó 24.469 millones de bolivianos (3.512 millones de dólares) por la actividad turística interna y receptiva, lo que equivalió al 4,9 % del producto interior bruto (PIB), según la misma fuente.

Para 2026 se calculó un crecimiento del 11,5 % respecto al año anterior, lo que está en peligro por el alto nivel de cancelaciones derivadas de los bloqueos de caminos y conflictos sociales, alertó el ministerio.

"Las pérdidas económicas no solo afectan a los ingresos del día a día, sino que están impactando directamente en las reservas futuras de paquetes, reservas de hoteles, vuelos e intención de viaje, lo que afecta a todos los sectores involucrados en la industria de viajes y turismo", remarcó.

Se prevé que los sectores más afectados sean el transporte terrestre y aéreo, seguidos por los rubros de hospedaje, operación turística, entretenimiento y alimentos.

Por su parte, el gerente del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, indicó que en los diez días de bloqueos hubo "más de 500 millones de dólares" de daño causado a los sectores agropecuario, industrial, exportador, importador, comercial, transporte y turismo.

Los campesinos del altiplano de La Paz mantienen bloqueos de carreteras desde hace diez días para exigir la renuncia de Paz, una demanda respaldada por la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba un aumento salarial del 20 %.

Los bloqueos de vías se han concentrado principalmente en el departamento de La Paz, lo que impide el tránsito terrestre hacia el interior del país, Chile y Perú.

Estas medidas de protesta están ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, sobre todo en La Paz y la ciudad vecina de El Alto y, según las autoridades, han dejado tres fallecidos que no pudieron recibir atención médica oportuna.