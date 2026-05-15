Pierre et Vacances denuncia un ciberataque y una fuga de datos masiva de reservas

El robo de esos datos revelado por el diario Le Parisien, que habla de cuatro millones de clientes afectados, se produjo esta semana en su plataforma 'La France du Nord au Sud', filial de su marca Maeva.

Las informaciones que han sido filtradas por los piratas que han explotado un fallo en la seguridad de sus sistemas se refieren a los números de reservas, las fechas y los lugares de las estancias, el nombre de los ocupantes, su número de teléfono y la fecha de nacimiento.

La empresa, que subrayó que no se ha perdido ningún dato bancario ni tampoco las direcciones electrónicas, ha presentado una denuncia 'contra X' (sin identificar al presunto responsable) y lo ha notificado también a la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) francesa.

También aseguró que ha "identificado y corregido la falla" con medidas técnicas para prevenir un nuevo incidente.

'La France du Nord au Sud' es un sistema de reservas que permite alquilar apartamentos, casas y cabañas en diferentes complejos y residencias como Maeva Club, Maeva Home, Pierre et Vacances y Center Parcs.