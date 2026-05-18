Viajes
18 de mayo de 2026 a la - 06:00

Valdivia, Chile: ríos, herencia alemana y una ruta cervecera junto al mercado fluvial

Comuna de Valdivia, Región de Los Rios, Chile.
Comuna de Valdivia, Región de Los Rios, Chile.Shutterstock

En el sur de Chile, donde el agua marca el ritmo de la ciudad, Valdivia se descubre a orillas del río Calle-Calle, entre puentes, costaneras y un aire húmedo que huele a bosque. Está en la Región de Los Ríos, a unos 850 kilómetros al sur de Santiago (y cerca de 15 kilómetros del Pacífico), bien conectada por vuelos al Aeropuerto Pichoy y buses de larga distancia.

Por ABC Color

Una de las mejores maneras de ubicarse es caminar la Costanera Arturo Prat: desde allí se entiende por qué a Valdivia se la conoce como la ciudad de los ríos en Chile. Los paseos en lancha por el Calle-Calle y el Valdivia muestran la postal clásica de casas ribereñas, embarcaciones pequeñas y vegetación cerrada.

Puente Pedro de Valdivia, Chile.
Puente Pedro de Valdivia, Chile.

Para cambiar de perspectiva, el Puente Pedro de Valdivia funciona como mirador cotidiano, sobre todo al atardecer.

Lea más: Valparaíso, Chile: arte callejero colorido, cerros con funiculares y una atmósfera bohemia

Mercado Fluvial: cocina local, aromas y fauna urbana

En la ribera, el Mercado Fluvial condensa sabores del sur: pescados y mariscos, quesos, ahumados y panes que acompañan la mesa valdiviana.

Puerto de Valdivia, Chile.
Puerto de Valdivia, Chile.

Es un sitio ideal para probar preparaciones sencillas y de producto, y también para observar una escena singular del borde río, con lobos marinos que suelen aparecer cerca de los muelles como parte del paisaje.

Lea más: Así podés explorar Santiago de Chile, una capital que tiene mucho por ofrecer

Huella alemana y cerveza artesanal: una ruta para recorrer sin apuro

La inmigración alemana dejó su marca en arquitectura, repostería y costumbres. Esa herencia se siente en cafés con tortas, en casas de madera y, sobre todo, en la cultura cervecera.

Valdivia, Chile. Mano sosteniendo una botella de cerveza artesanal "Bundor".
Valdivia, Chile. Mano sosteniendo una botella de cerveza artesanal "Bundor".

Valdivia invita a armar una ruta de cerveza artesanal: taprooms y bares especializados ofrecen estilos que van desde lagers limpias hasta ales lupuladas, a menudo con guiños a recetas centroeuropeas.

Mermeladas de herencia alemana en Valdivia, Chile.
Mermeladas de herencia alemana en Valdivia, Chile.

El plan suele combinarse con picadas de charcutería, papas, encurtidos y cocina de río.

Lea más: Isla Magdalena: entre pingüinos del Estrecho y el pulso austral de Punta Arenas

Qué lugares visitar en Valdivia: parques, cultura y escapadas cercanas

Entre los puntos clave aparece la Isla Teja, con museos y paseos tranquilos junto al agua.

Leones marinos descansando en Valdivia, Chile.
Leones marinos descansando en Valdivia, Chile.

Para una pausa verde, el Jardín Botánico de la Universidad Austral reúne senderos y especies del bosque templado lluvioso.

Quien busque una salida corta puede sumar niebla matinal y costa en Niebla y su sistema de antiguos fuertes, con vistas abiertas al encuentro del río y el mar.

Cuándo viajar y datos útiles

Valdivia tiene clima oceánico lluvioso: en otoño e invierno predominan las precipitaciones y el aire fresco; primavera y verano ofrecen días más largos y agradables para caminar y navegar.

Valdivia, Los Rios, Chile.
Valdivia, Los Rios, Chile.

Una fecha destacada del calendario es el Festival Internacional de Cine de Valdivia, que suele realizarse en primavera y activa salas, bares y conversaciones en torno a la cultura local.

Antigua torre de defensa en Valdivia, Chile.
Antigua torre de defensa en Valdivia, Chile.

En cualquier estación, conviene llevar abrigo liviano e impermeable: acá el cielo cambia rápido, y el río siempre está cerca.