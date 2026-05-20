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20 de mayo de 2026 a la - 08:20

Visitá Trieste: nostalgia luminosa en la frontera con los Balcanes

Trieste, Italia.
Trieste, Italia.Shutterstock

Entre el Adriático y la meseta del Carso, Trieste se asoma en el extremo nordeste de Italia, a pocos kilómetros de Eslovenia y con el pulso de las rutas que miran hacia los Balcanes. Es una ciudad de brisa salina, cafés con aire de otra época y paseos en los que la piedra clara refleja la luz del puerto.

Por ABC Color

Trieste está en la región de Friuli Venezia Giulia, sobre el golfo homónimo del mar Adriático. Se llega fácil en tren desde Venecia y otras ciudades del norte italiano, y también por avión (aeropuerto de Trieste, con conexiones vía Roma o Milán).

Palacio Miramar, Trieste, Italia.
Trieste, Italia.

Por su ubicación, muchos viajeros la combinan con escapadas a la costa eslovena o con itinerarios por el Carso.

Qué hacer en Trieste: paseos entre mar, historia y café

El tranvía azul Antiguas Opicina 404 pasa por la Piazza Dalmazia en Trieste, Italia.
El tranvía azul Antiguas Opicina 404 pasa por la Piazza Dalmazia en Trieste, Italia.

El punto de partida natural es Piazza Unità d’Italia, abierta hacia el agua, ideal para entender de un vistazo por qué visitar Trieste: la ciudad se vive caminando, con el mar siempre cerca.

Ayuntamiento de Trieste, Piazza Unita d Italia, región de Friuli Venezia Giulia en Italia.
Ayuntamiento de Trieste, Piazza Unita d Italia, región de Friuli Venezia Giulia en Italia.

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Desde allí, el paseo sigue al Molo Audace, un muelle largo para ver salir veleros y sentir el viento —a veces la famosa bora, seco y potente, que limpia el cielo.

Trieste, Italia.
Trieste, Italia.

El Canal Grande aporta una postal serena entre puentes, barcas y terrazas. Y en los cafés históricos (con su ritual de espresso y nombres locales para pedirlo) se descubre otra tradición triestina: leer, conversar y dejar pasar la tarde.

Lugares imperdibles para visitar

Teatro Romano de Trieste en Italia.
Teatro Romano de Trieste en Italia.

En lo alto, la Cattedrale di San Giusto y su colina ordenan el mapa urbano con vistas al golfo.

Palacio Miramar, Trieste, Italia.
Palacio Miramar, Trieste, Italia.

A pocos kilómetros, el Castello di Miramare combina jardines, mármol y horizonte marino en un recorrido que se disfruta sin prisa.

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Para una salida distinta, la Grotta Gigante (en el Carso) sorprende por sus dimensiones y pasarelas entre estalactitas.

Cuándo viajar, clima y vida local en Trieste

Trieste tiene clima templado: primavera y comienzos de otoño suelen ofrecer días claros y caminables; verano suma baños y atardeceres largos en la costa.

Faro della Vittoria en la ciudad de Trieste, Italia.
Faro della Vittoria en la ciudad de Trieste, Italia.

En octubre, la ciudad se anima con la Barcolana, una regata que llena el golfo de velas.

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Gastronomía y sabores de frontera

En mesas y osterías aparecen platos cálidos como la jota (sopa espesa), pescados del Adriático y dulces como presnitz. Todo gira, inevitablemente, alrededor del café, parte del carácter local.

Para brindar, vinos blancos minerales del Carso acompañan bien una tarde junto al agua.