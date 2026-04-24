Bolonia: la ciudad “Gorda, Roja y Sabia” que todo foodie debe pisar

Bolonia es la capital de la región Emilia-Romaña, estratégicamente ubicada entre Florencia y Milán, y muy bien conectada por tren con Roma, Venecia y el resto de Italia.

Su estación central funciona como un nudo ferroviario ideal para una escapada de dos o tres días, o como base para explorar la “Vía Emilia” gastronómica.

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Qué hacer en Bolonia: caminar bajo pórticos y subir a sus torres

La primera experiencia es simple y constante: caminar. Los pórticos —kilómetros de galerías cubiertas— marcan el pulso del centro histórico y permiten recorrerlo incluso cuando el clima cambia.

En la Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad, se concentran escenas cotidianas entre cafés y fachadas medievales. Muy cerca, la Basílica de San Petronio impone escala y luz.

Para una vista inconfundible, la subida a la Torre degli Asinelli (la más famosa de las “Dos Torres”) lleva a un panorama de tejados rojizos y cúpulas.

El tramo final del día suele pedir una caminata distinta: el recorrido hacia el Santuario de la Madonna di San Luca, al que se llega por un largo pórtico que se extiende desde la ciudad y acompaña el ascenso como un corredor de ladrillo y sombra.

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Lugares imperdibles: libros, patios y una Bolonia íntima

Bolonia se entiende también en clave de patios y pasajes. El Archiginnasio —antigua sede de la Universidad de Bolonia, una de las más antiguas de Europa— guarda el célebre Teatro Anatómico, una sala de madera que parece salida de otra época.

Para una caminata más íntima, el conjunto de Santo Stefano ofrece un laberinto de iglesias y claustros que cambia de atmósfera en pocos metros.

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Comer en Bolonia: el Quadrilatero, mercados y clásicos emilianos

La ciudad “gorda” se revela en el Quadrilatero, un entramado de calles históricas donde conviven delis, panaderías, vitrinas de pasta fresca y barras para un bocado al paso.

En el centro de la conversación aparece el ragù servido con tagliatelle, los tortellini (a menudo en brodo), la mortadella y la lasagna verde.

Entre compras y paseos, los mercados cubiertos ofrecen el escenario ideal para probar quesos, embutidos y focaccias sin apuro, con ese ritual local que alterna café, merienda y aperitivo.

Cuándo viajar: clima y momentos del año

Bolonia tiene veranos cálidos y húmedos, inviernos frescos y a veces brumosos, y dos estaciones especialmente amables para recorrerla a pie: primavera (abril a junio) y otoño (septiembre y octubre), cuando la ciudad se disfruta entre terrazas, caminatas largas y productos de temporada.

En el calendario cultural, suelen destacar citas como Arte Fiera y Art City a comienzos de año y el Bologna Jazz Festival en otoño, que suma conciertos y noches extendidas.

Bolonia se deja leer como una ciudad de sabores y arquitectura: pórticos infinitos, plazas amplias, torres inclinadas y mesas donde el tiempo se ordena en platos.