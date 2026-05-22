Viajes
22 de mayo de 2026 a la - 06:00

¿Lanzarote o Fuerteventura? Elegí tu paraíso volcánico en las Islas Canarias

Isla de Lanzarote, Canarias, España.
Isla de Lanzarote, Canarias, España.Shutterstock

A poco más de dos horas en avión desde la península ibérica, las Islas Canarias se despliegan en el Atlántico frente a la costa noroeste de África. Lanzarote y Fuerteventura, vecinas y conectadas en ferry, comparten luz intensa, paisajes de lava y una forma de viajar que alterna playa, caminatas y miradores. La diferencia está en el ritmo y en la textura del paisaje español.

Por ABC Color

Lanzarote es la isla más oriental del archipiélago español (junto a La Graciosa), con capital en Arrecife. Fuerteventura, al sur de Lanzarote, es la segunda isla más grande de Canarias y tiene como capital Puerto del Rosario.

Arrecife, Lanzarote, Islas Canarias, España.
Arrecife, Lanzarote, Islas Canarias, España.

Ambas cuentan con aeropuerto y una red de carreteras sencilla para moverse en auto.

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Lanzarote: volcanes, arte y pueblos blancos

Las Grietas, isla de Lanzarote, Canarias, España.
Las Grietas, isla de Lanzarote, Canarias, España.

Quien se pregunte qué hacer en Lanzarote suele empezar por el Parque Nacional de Timanfaya, donde el terreno parece recién creado: lavas oscuras, cráteres y rutas escénicas.

Cueva de los Verdes, municipio de Haría en la isla de Lanzarote en las Islas Canarias (España).
Cueva de los Verdes, municipio de Haría en la isla de Lanzarote en las Islas Canarias (España).

La isla también se recorre en clave de arquitectura integrada al paisaje: Jameos del Agua y Cueva de los Verdes muestran el lado subterráneo del volcán, entre túneles y auditorios naturales.

Playa de Playas de Papagayo, Lanzarote, Islas Canarias, España.
Playa de Playas de Papagayo, Lanzarote, Islas Canarias, España.

En la costa, Playa de Papagayo invita a mañanas de agua calma, mientras que Famara combina acantilados y una bahía amplia para caminar al atardecer.

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Playa de Papagayo, Lanzarote, Islas Canarias, España.
Playa de Papagayo, Lanzarote, Islas Canarias, España.

Para una postal distinta, La Geria reúne viñedos en ceniza volcánica y bodegas de malvasía.

Famara, Lanzarote. Casas blancas tradicionales, Islas Canarias, España.
Famara, Lanzarote. Casas blancas tradicionales, Islas Canarias, España.

Teguise y sus calles empedradas suman mercados y cafés con aire de siesta.

Teguise, Lanzarote, España, mercado dominical.
Teguise, Lanzarote, España, mercado dominical.

Fuerteventura: dunas, horizontes largos y mar abierto

Parque Natural de las Dunas de Corralejo, Fuerteventura, Islas Canarias, España.
Parque Natural de las Dunas de Corralejo, Fuerteventura, Islas Canarias, España.

Para quienes buscan qué lugares visitar en Fuerteventura, el primer impacto suele ser el Parque Natural de Corralejo: dunas móviles que se encuentran con un mar turquesa.

Arco de las Penitas, isla de Fuerteventura, España.
Arco de las Penitas, isla de Fuerteventura, España.

El norte suma islotes frente a la costa y una escena ligada al viento, con kitesurf y surf como parte del paisaje cotidiano.

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La Candelaria en La Oliva, Fuerteventura, Canarias, España.
La Candelaria en La Oliva, Fuerteventura, Canarias, España.

Hacia el oeste, Cofete propone una travesía por pistas y miradores hasta una playa extensa y salvaje en su escala.

Betancuria, Fuerteventura, Islas Canarias, España.
Betancuria, Fuerteventura, Islas Canarias, España.

Betancuria, antigua capital, ofrece un paréntesis de casas bajas y palmeras en el interior.

Y Ajuy, con sus cuevas y costa negra, muestra otra cara del origen volcánico.

Cuándo viajar y qué clima esperar

Puerto del Carmen, Lanzarote, Canarias, España.
Puerto del Carmen, Lanzarote, Canarias, España.

Tanto en Lanzarote como en Fuerteventura el clima es templado casi todo el año, con inviernos suaves y veranos agradables.

El Golfo, Lanzarote, Islas Canarias, España.
El Golfo, Lanzarote, Islas Canarias, España.

Primavera y otoño suelen combinar días largos y temperaturas cómodas; en verano, los alisios refrescan especialmente en Fuerteventura, donde el viento es parte de la experiencia.

Sabores locales y planes con identidad

En ambas islas, el viaje también pasa por la mesa: papas arrugadas con mojo, pescados del día y quesos de cabra (muy presentes en Fuerteventura).

Viñedo volcánico en Lanzarote, Canarias, España.
Viñedo volcánico en Lanzarote, Canarias, España.

En Lanzarote, el vino de La Geria acompaña atardeceres de lava.

Para sumar calendario, el Carnaval aparece cada año con desfiles y música en las principales localidades, y los mercadillos de fin de semana son una buena forma de asomarse a la artesanía y a la vida local.