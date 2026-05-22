¿Lanzarote o Fuerteventura? Elegí tu paraíso volcánico en las Islas Canarias

Lanzarote es la isla más oriental del archipiélago español (junto a La Graciosa), con capital en Arrecife. Fuerteventura, al sur de Lanzarote, es la segunda isla más grande de Canarias y tiene como capital Puerto del Rosario.

Ambas cuentan con aeropuerto y una red de carreteras sencilla para moverse en auto.

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Lanzarote: volcanes, arte y pueblos blancos

Quien se pregunte qué hacer en Lanzarote suele empezar por el Parque Nacional de Timanfaya, donde el terreno parece recién creado: lavas oscuras, cráteres y rutas escénicas.

La isla también se recorre en clave de arquitectura integrada al paisaje: Jameos del Agua y Cueva de los Verdes muestran el lado subterráneo del volcán, entre túneles y auditorios naturales.

En la costa, Playa de Papagayo invita a mañanas de agua calma, mientras que Famara combina acantilados y una bahía amplia para caminar al atardecer.

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Para una postal distinta, La Geria reúne viñedos en ceniza volcánica y bodegas de malvasía.

Teguise y sus calles empedradas suman mercados y cafés con aire de siesta.

Fuerteventura: dunas, horizontes largos y mar abierto

Para quienes buscan qué lugares visitar en Fuerteventura, el primer impacto suele ser el Parque Natural de Corralejo: dunas móviles que se encuentran con un mar turquesa.

El norte suma islotes frente a la costa y una escena ligada al viento, con kitesurf y surf como parte del paisaje cotidiano.

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Hacia el oeste, Cofete propone una travesía por pistas y miradores hasta una playa extensa y salvaje en su escala.

Betancuria, antigua capital, ofrece un paréntesis de casas bajas y palmeras en el interior.

Y Ajuy, con sus cuevas y costa negra, muestra otra cara del origen volcánico.

Cuándo viajar y qué clima esperar

Tanto en Lanzarote como en Fuerteventura el clima es templado casi todo el año, con inviernos suaves y veranos agradables.

Primavera y otoño suelen combinar días largos y temperaturas cómodas; en verano, los alisios refrescan especialmente en Fuerteventura, donde el viento es parte de la experiencia.

Sabores locales y planes con identidad

En ambas islas, el viaje también pasa por la mesa: papas arrugadas con mojo, pescados del día y quesos de cabra (muy presentes en Fuerteventura).

En Lanzarote, el vino de La Geria acompaña atardeceres de lava.

Para sumar calendario, el Carnaval aparece cada año con desfiles y música en las principales localidades, y los mercadillos de fin de semana son una buena forma de asomarse a la artesanía y a la vida local.