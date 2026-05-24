Agenda cultural y artística del 24 al 30 de mayo de 2026

Domingo 24

Concierto / Tributo a Soda Stereo

Ofrecido por: Keyrock

Hora: 19:00

Lugar: Teatro de las Américas

Informaciones: tuti.com.py

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Fun Day / Tarde de arte en familia

Ofrecido por: Club Touch!

Hora: 15:00 a 19:00

Lugar: Club Touch! (Paseo Carmelitas)

Informaciones: ticketea.com.py

Jueves 28

Teatro / La revolución del temblor

La revolución del temblor es un unipersonal de teatro documental y biodrama protagonizado por Rosa Posa Guinea y dirigido por Paola Irún, que aborda desde la experiencia íntima el desafío de convivir con el párkinson.

A través del humor, la poesía y una mirada sensible, la obra rompe prejuicios sobre la enfermedad y transforma el temblor físico en una poderosa expresión de creatividad y resistencia interior.

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La cita es en Sala Piloto a las 20:30.

Más informaciones al 0981 582606 o en @salapiloto

Viernes 29

Ballet / La Sílfide

Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Concierto / Nestor Ló y los Caminantes

Ofrecido por: Nestor Ló y los Caminantes

Hora: 22:00

Lugar: Voudevil

Informaciones: ticketea.com.py

Sábado 30

Feria de Ceramistas del Paraguay

De 09:00 a 19:00 estará habilitada la gran Feria de Ceramistas del Paraguay a realizarse en la Ruta Areguá-Patiño esq. EE.UU .

Se trata de un gran encuentro que reunirá a ceramistas de distintos puntos del país para celebrar el Mes del Ceramista.

La feria también podrá ser visitada el domingo 31 en el mismo horario. Más informaciones en: @institutoparaguayodeartesania

StandUp / Juli Bellese

Ofrecido por: Julián Bellese

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: tuti.com.py

Concierto / Ricardo Arjona

Ofrecido por: G5Pro

Hora: 20:00

Lugar: Jockey Club

Informaciones: ticketa.com.py