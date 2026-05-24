Agenda cultural y artística del 24 al 30 de mayo de 2026

Domingo 24
Concierto / Tributo a Soda Stereo
Ofrecido por: Keyrock
Hora: 19:00
Lugar: Teatro de las Américas
Informaciones: tuti.com.py
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Fun Day / Tarde de arte en familia
Ofrecido por: Club Touch!
Hora: 15:00 a 19:00
Lugar: Club Touch! (Paseo Carmelitas)
Informaciones: ticketea.com.py
Jueves 28
Teatro / La revolución del temblor
La revolución del temblor es un unipersonal de teatro documental y biodrama protagonizado por Rosa Posa Guinea y dirigido por Paola Irún, que aborda desde la experiencia íntima el desafío de convivir con el párkinson.
A través del humor, la poesía y una mirada sensible, la obra rompe prejuicios sobre la enfermedad y transforma el temblor físico en una poderosa expresión de creatividad y resistencia interior.
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La cita es en Sala Piloto a las 20:30.
Más informaciones al 0981 582606 o en @salapiloto
Viernes 29
Ballet / La Sílfide
Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
Concierto / Nestor Ló y los Caminantes
Ofrecido por: Nestor Ló y los Caminantes
Hora: 22:00
Lugar: Voudevil
Informaciones: ticketea.com.py
Sábado 30
Feria de Ceramistas del Paraguay
De 09:00 a 19:00 estará habilitada la gran Feria de Ceramistas del Paraguay a realizarse en la Ruta Areguá-Patiño esq. EE.UU.
Se trata de un gran encuentro que reunirá a ceramistas de distintos puntos del país para celebrar el Mes del Ceramista.
La feria también podrá ser visitada el domingo 31 en el mismo horario. Más informaciones en: @institutoparaguayodeartesania
StandUp / Juli Bellese
Ofrecido por: Julián Bellese
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: tuti.com.py
Concierto / Ricardo Arjona
Ofrecido por: G5Pro
Hora: 20:00
Lugar: Jockey Club
Informaciones: ticketa.com.py