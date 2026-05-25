Hin Sam Wan: la impresionante roca de las tres ballenas en Tailandia que tenés que conocer

Hin Sam Wan (también llamado Three Whale Rock) está en la provincia de Bueng Kan, en la región de Isan, cerca del río Mekong y de la frontera natural de Tailandia con Laos.

Se encuentra dentro del área boscosa de Phu Sing, una zona de colinas y miradores a la que se llega por ruta desde la ciudad de Bueng Kan.

El acceso suele combinar vehículo hasta el ingreso y un tramo final por camino empinado —a menudo en camionetas locales— antes de caminar unos minutos por senderos señalizados.

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Detrás de este capricho de la naturaleza hay una historia de más de 75 millones de años. Estas moles son formaciones de arenisca que comenzaron a modelarse durante el período Cretácico Superior, cuando la zona estaba cubierta por antiguos sistemas de ríos y depósitos de sedimentos.

Con el paso de las eras geológicas, los movimientos de la corteza terrestre elevaron el terreno, exponiendo la roca a la erosión constante del viento, las lluvias tropicales y la humedad de la cuenca del Mekong. Este desgaste diferencial —que pulió las partes más blandas y redondeó los bordes superiores— fue el responsable de esculpir sus lomos lisos y agrietados, dándoles esa inconfundible silueta de cetáceos emergiendo del océano verde de la selva.

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Qué hacer en Hin Sam Wan: amanecer, caminatas y vistas abiertas

La experiencia estrella es subir temprano para ver el amanecer: la luz recorta el perfil de las “ballenas” y abre un panorama amplio sobre la selva, con el Mekong insinuándose a lo lejos en días despejados.

Al atardecer, el tono cambia: rocas cálidas, sombras largas y un aire más fresco.

Además del punto principal, hay recorridos cortos por miradores cercanos y pasarelas naturales de roca, ideales para moverse sin apuro y buscar distintos ángulos de las formaciones.

Lugares imperdibles cerca para armar una escapada

Bueng Kan se presta a un itinerario de naturaleza con paradas variadas. En la misma provincia, Wat Phu Tok es una visita emblemática: un templo en la montaña conectado por pasarelas de madera que recorren distintos niveles y regalan vistas sobre el paisaje de Isan.

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Para sumar agua y verde, la zona ofrece cascadas y pozas estacionales en entornos boscosos, especialmente atractivos tras las lluvias.

Cuándo viajar: clima y mejor época

Para decidir cuándo ir a Hin Sam Wan, la temporada más buscada suele ser la estación seca y más fresca, entre noviembre y febrero, con mañanas agradables y cielos más limpios.

De marzo a mayo el calor se intensifica.

Entre junio y octubre llegan las lluvias: el paisaje se vuelve intensamente verde y las nubes aportan dramatismo, con senderos que pueden estar húmedos.