Ecuador registró un 17,62 % más en gasto turístico en último feriado frente a 2025

El gasto de 2025 correspondiente a ese feriado fue de 38,13 millones de dólares, de acuerdo a los datos de la misma cartera de Estado.

El promedio diario de gasto por viaje también mostró un comportamiento positivo, pasando de unos 58,2 dólares en 2025 a 66,7 dólares en 2026, "reflejando un mayor nivel de consumo durante el feriado y una mayor dinamización de las actividades vinculadas al turismo interno", señaló el Gobierno.

Las provincias con mayores crecimientos en gasto turístico fueron las amazónicas Sucumbíos (+110,7 %) y Morona Santiago (+73,3 %); la andina Tungurahua (+68,9 %), la tropical Los Ríos (+57,1 %) y las andinas Cotopaxi (+55,0 %), Cañar (+50 %) y Chimborazo (+48,9 %).

Por su parte, la ocupación hotelera nacional alcanzó el 37,40 %, lo que representa un incremento de 3,30 puntos porcentuales frente al mismo feriado de 2025, cuando se ubicó en 34,10 %.

Entre las provincias con mayor ocupación hotelera destacaron la andina Azuay, con 61,37 %; la insular de Galápagos, con 60,83 %; la amazónica Morona Santiago, con 51,54 %; la andina Tungurahua, con 51,51 %; y la costera Santa Elena, con 42,67 %.

Según el Ministerio, Tungurahua registró uno de los desempeños más destacados del país, al combinar altos niveles de ocupación hotelera con un crecimiento de 104,6 % en número de viajes y un incremento de 68,9 % en gasto turístico frente a 2025.

En cuanto a movilidad turística, se contabilizaron 672.730 viajes en todo el país, lo que representa un incremento de 2,71 % respecto al mismo feriado de 2025, siendo la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, el principal destino turístico durante este feriado, con más de 106.000 viajes, indicó.