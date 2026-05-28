Conocé Tortuguero, Costa Rica: donde la selva nace en el mar

Tortuguero se ubica al noreste de Costa Rica, en la provincia de Limón, entre el mar Caribe y una red de ríos y lagunas. Desde San José, lo habitual es viajar por tierra hasta la zona de Guápiles y seguir hacia el embarcadero de La Pavona para tomar una lancha (el trayecto en bote es parte del viaje).

También hay vuelos cortos que conectan con el aeródromo local, con vistas de manglares y cauces serpenteantes.

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Qué hacer en Tortuguero: canales, senderos y vida silvestre

La experiencia más buscada es navegar al amanecer por los canales del Parque Nacional Tortuguero: en silencio, entre palmeras y raíces, el agua se vuelve un mirador natural para observar aves, monos y reptiles.

De día, los recorridos guiados por senderos del parque acercan al bosque húmedo con otra escala: hojas enormes, sonidos constantes y claros que se abren hacia la playa.

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En el pueblo, el ritmo es simple: caminar por calles angostas, asomarse a muelles, alquilar una bicicleta o descansar frente al mar. Para una vista panorámica, el ascenso al Cerro Tortuguero regala perspectiva de la costa y la “geografía líquida” que define a la zona.

Lugares imperdibles para visitar

El Parque Nacional Tortuguero concentra los paisajes emblemáticos: canales, lagunas y bosque.

El propio pueblo de Tortuguero —entre el agua y el Caribe— es parte del recorrido, especialmente al atardecer.

En temporada, las caminatas nocturnas para ver el desove de tortugas se realizan con guías habilitados y suelen ser uno de los recuerdos más intensos del viaje.

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Cuándo viajar: clima y temporadas

El clima es tropical y húmedo todo el año, con lluvias frecuentes y temperaturas cálidas. Para días más estables, muchos viajeros eligen febrero a abril.

Septiembre y octubre suelen traer buen tiempo en esta franja caribeña. La temporada de anidación de tortugas, según la especie, suele concentrarse entre julio y octubre, cuando Tortuguero suma un pulso especial.

Sabores y particularidades locales

La cocina caribeña aparece en platos como el arroz con porotos y leche de coco, pescados frescos, patí y frutas intensas (piña, mamón, mango).

En julio, el pueblo suele celebrar su tradicional Festival de la Tortuga, una postal de música, comidas y encuentro comunitario que acompaña la temporada.