Viajes
30 de mayo de 2026 a la - 06:00

Valle de Antón, Panamá: dormir en un cráter y despertar rumbo a La India Dormida

Senderismo, El Valle de Antón, Panamá.
Senderismo, El Valle de Antón, Panamá.Shutterstock

A poco más de dos horas por ruta desde Ciudad de Panamá, en la provincia de Coclé, Valle de Antón aparece como una rareza geográfica: un pueblo instalado dentro del cráter de un volcán inactivo, rodeado de montañas verdes y aire fresco de altura.

Por ABC Color

Ubicado a unos 600 metros sobre el nivel del mar, El Valle de Antón en Panamá tiene clima templado casi todo el año: días agradables y noches que invitan a una campera liviana.

Iglesia en El Valle de Antón, Panamá.
Iglesia en El Valle de Antón, Panamá.

Alojarse aquí cambia el pulso del viaje: amanecer con neblina suave sobre las laderas, salir a caminar entre jardines y, en pocos minutos, estar en senderos, miradores o mercados.

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La mejor época para viajar suele ser la estación seca, entre diciembre y abril, cuando los caminos y las caminatas se disfrutan con cielos más despejados.

La India Dormida: la caminata más buscada

La silueta de “La India Dormida” —una cadena montañosa que, vista de lejos, recuerda el perfil de una mujer recostada— guía a los viajeros hacia uno de los trekking imperdibles.

Sendero La India Dormida, Panamá.
Sendero La India Dormida, Panamá.

El ascenso regala tramos de bosque, vistas del cráter y panorámicas que ayudan a entender dónde queda El Valle: un anfiteatro natural, circular, abrazado por cumbres.

En el camino, no es raro ver mariposas, escuchar aves y cruzarse con pequeñas fincas de producción local.

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Pozos termales, cascadas y mercados para armar el día

Río Antón, El Valle, Panamá.
Río Antón, El Valle, Panamá.

Después de la caminata, los pozos termales y baños de barro son un clásico del destino: una pausa tibia entre vegetación y vapor. Para seguir, el mapa suma paradas como la cascada Chorro El Macho, con senderos y puentes entre árboles, o las “Piedras Pintadas”, con antiguos petroglifos en un entorno de río y selva.

Cascada en el Valle de Antón, Panamá.
Cascada en el Valle de Antón, Panamá.

En el centro, el Mercado de Artesanías concentra cestería, tallas y detalles hechos a mano; los fines de semana el pueblo se anima con puestos de frutas, flores y sabores de la zona.

Artesanías en un mercado de El Valle de Antón, Panamá.
Artesanías en un mercado de El Valle de Antón, Panamá.

El Valle se recorre bien a pie o en bicicleta, con distancias cortas y muchas excusas para detenerse.

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Artesanías en un mercado de El Valle de Antón, Panamá.
Artesanías en un mercado de El Valle de Antón, Panamá.

En la mesa aparecen productos frescos de montaña, dulces frutales, panes caseros y platos panameños que se encuentran en fondas y cafés. Entre caminatas, aguas termales y atardeceres dentro del cráter, la agenda se arma sola.