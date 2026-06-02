Iberoamérica tiene soluciones que aportar a los retos del turismo, dice secretario de CEIB

"Iberoamérica tiene un potencial grandísimo, está preparada, tiene una narrativa en clave iberoamericana y tiene soluciones que aportar a los retos del turismo", afirmó a EFE Casado, que también es director de Relaciones con Iberoamérica de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

El directivo dijo esto en el marco del III Foro Iberoamericano de Turismo que se inició hoy en San Pedro Sula, la segunda ciudad hondureña más importante, con más de mil participantes, entre representantes de la empresa privada, instituciones bancarias, organismos internacionales, universidades y cámaras de turismo de Iberoamérica.

"Es un foro que nutre los encuentros empresariales de las cumbres iberoamericanas, ahí donde se toman las decisiones del resto de la actividad económica de la región, con vocación iberoamericana, donde intentamos, y lo hemos conseguido en Honduras, reunir a todos los que llamamos dinamizadores del turismo", indicó Casado.

Los "dinamizadores" que se han dado cita en San Pedro Sula representan al sector público, ministerios, secretarías de Estado, agencias nacionales de turismo, más de 30 universidades iberoamericanas, agencias de promoción e inversión, ONU Turismo o los Bancos Mundial (BM), Interamericano de Desarrollo (BID) y Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otras instituciones.

"Tenemos también algo importantísimo, todos aquellos expertos en turismo con los que estamos hoy trabajando para elaborar esa hoja de ruta que tiene que llevarnos a la próxima Cumbre Iberoamericana y al próximo Foro de Turismo Iberoamericano", dijo el alto cargo del CEIB.

Casado fue acompañado en la segunda jornada del III Foro Iberoamericano de Turismo por el secretario hondureño de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, y la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, entre otros.

El ministro hondureño de Turismo indicó a EFE que algo fundamental en Iberoamérica es que "es una región de paz, donde la guerra se encuentra muy lejos (Medio Oriente) y donde lo que queremos es que las personas nos visiten de vacaciones, pongan sus esperanzas de pasar un momento agradable, pero que también pongan sus esperanzas para poder invertir".

"Es una región que requiere conectarse más entre sí misma, que requiere poder comprender que tienen el mismo idioma, la misma oportunidad de platicar esa realidad que nos encuentra, que existe un turismo diverso, donde se encuentra una gran reserva de la biodiversidad del mundo y donde también encuentra una cultura viva, que es inexplicablemente distinta a cualquier otra que podamos encontrar en el mundo", enfatizó Martínez.

El foro también ha servido para la promoción de empresas nacionales y extranjeras, además de diversas variedades de café hondureño, gastronomía, artesanías de cuero y libros.

La presidenta de los empresarios hondureños enfatizó así que el turismo de Iberoamérica tiene un gran potencial y ofrece oportunidades para la inversión y el mejoramiento de las condiciones de vida de muchas familias, sin olvidar el compromiso con el medio ambiente.

"Todas las actividades económicas que desarrollamos hoy en día tienen que ser sostenibles con el medio ambiente, cuidar nuestro entorno, nuestras culturas y nuestros recursos naturales", subrayó Gallardo.