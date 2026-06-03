Empresas españolas recortan o cierran sus operaciones en Cuba por las amenazas de EE.UU.

La situación se ha agravado para las compañías extranjeras a raíz de la orden ejecutiva 14404 del Gobierno de EE.UU., por la que Washington podrá congelar los activos en su territorio de las entidades que operen en los sectores clave cubanos como energía, minería, defensa o seguridad, o que hayan brindado apoyo al Gobierno local.

Ante esta situación, a principios de este año la cadena hotelera Minor decidió dejar de explotar los dos hoteles que gestiona en La Habana con la marca NH. Por su parte, Meliá confirmó este miércoles que deja de explotar quince alojamientos en Cuba, mientras que Iberostar hará lo propio con otros doce.

Ambas firmas españolas son las dos mayores operadoras extranjeras de hoteles en Cuba.

Meliá ya había comunicado en mayo que había cerrado un 50 % de su capacidad operativa en Cuba, donde cuenta con 34 hoteles, al finalizar el primer trimestre como consecuencia de ese bloqueo comercial por parte de Washington.

Al cierre del primer trimestre, la hotelera española reportó una ocupación de sus establecimientos en el país del 34,1 %, es decir, 6,5 puntos por debajo de igual período del año pasado, y muy por debajo de la media de sus cartera (58,8 %, con un alza de 1,7 puntos).

Iberia, que ya anunció en abril su salida de Cuba a partir de junio, suspendió las operaciones este mismo lunes, mientras World2Fly canceló los vuelos hacia La Habana a partir del 20 de mayo.

No obstante, la también española Air Europa sí seguirá volando, por el momento, en la ruta entre Madrid y La Habana, mientras continúa observando la evolución de los acontecimientos para adaptar la capacidad a la demanda real de plazas, indicaron a EFE fuentes de la compañía.

La incertidumbre en el país caribeño ha causado un desplome del 55,8 % en la llegada de turistas extranjeros en los cuatro primeros meses del año, un periodo en el que recibió 328.608 visitantes, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información.

La Unión de Agencias de Viajes (UNAV) de España explica que las ventas están siendo "muy complicadas" en la isla y el descenso registrado está siendo "muy importante", puesto que la situación invita a que los clientes se decanten por otros destinos como Riviera Maya (México), Punta Cana (República Dominicana) o Cabo Verde.

El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano por su aporte al producto interior bruto y por la entrada de divisas.

El Gobierno español ha asegurado que lleva a cabo un seguimiento estrecho y permanente de la situación de Cuba y se mantiene al habla continuamente con las empresas potencialmente afectadas.

Por su parte, un portavoz de la Comisión Europea dijo que estaba al tanto de que "algunas empresas de la UE han estado considerando en los últimos días cesar o reducir sus actividades económicas en Cuba", y aseguró que se sigue "de cerca" la situación.

Pese a no haber anunciado públicamente el abandono de la gestión de los establecimientos hoteleros, otras compañías han dejado de comercializar habitaciones en Cuba en sus páginas web.

Es el caso de Valentin Hotels, con tres hoteles en la isla; Blau (tres) y Roc (dos). Sin embargo, Barceló (dos) y Axel (uno) permiten aún este miércoles reservar alojamiento.

Estas salidas de empresas españolas se añaden a las de compañías extranjeras, como la canadiense Blue Diamond, la tercera cadena extranjera en Cuba por número de instalaciones gestionadas; y las navieras europeas Hapag-Lloyd y CMA CGM.