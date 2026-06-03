Foro Iberoamericano de Turismo: Asfura busca que el sector lidere crecimiento en Honduras

Este foro se celebra en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país centroamericano, y reúne a más de un millar de personas, entre representantes de la empresa privada, instituciones bancarias, organismos internacionales, universidades, cámaras de turismo de Iberoamérica, operadores, agencias de viaje, guías y emprendedores.

"Estamos impulsando una agenda nacional basada en infraestructura, conectividad, formación de talento humano y facilidad a la inversión. No me cabe duda que si nosotros no entendemos que la empresa privada es el motor del desarrollo de un país, no vamos a tener la forma (de) cómo sacarlo adelante, cómo generar riqueza, cómo generar oportunidades de empleo", subrayó Asfura.

El mandatario resaltó que su Administración además propulsa "desafíos emergentes creando condiciones que permitan el desarrollo de la inversión, proyectos con confianza, seguridad jurídica y transparencia, con reglas claras para poder invertir".

El turismo genera poco menos de 1.000 millones de dólares anuales a Honduras, un país de diez millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres y más de tres millones están desempleados o subempleados, según datos oficiales.

Asfura felicitó a los organizadores del foro sobre turismo, promovido por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), a cuyo secretario permanente, Narciso Casado, había prometido con mucha anticipación que el evento se celebraría en Honduras.

"Gracias por haber cumplido el compromiso que tuvo con nosotros con el foro, con la actividad iberoamericana, con las cumbres iberoamericanas", expresó Casado al presidente hondureño.

Casado señaló que el foro, que se inició el pasado lunes con reuniones técnicas y visitas a sitios turísticos de Honduras, "va a dejar una herencia importantísima desde Honduras, desde San Pedro Sula, que están dando el mejor de sus mensajes a Iberoamérica y al mundo".

Por su parte, el embajador de España en Honduras, Guillermo Escribano Manzano, indicó que el foro nutrirá de contenido al decimosexto encuentro empresarial iberoamericano, en el marco de la próxima Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre.

El diplomático, que intervino como representante de la Secretaría Protempore de la XXX Cumbre iberoamericana de Madrid, destacó que "en el ámbito turístico se han alcanzado avances significativos hacia la estrategia para un turismo sostenible en Iberoamérica que se presentará en la cumbre de Madrid".

"En un contexto internacional, desafiante y complejo, nuestra comunidad iberoamericana es hoy más valiosa que nunca. Recordemos solamente algunas magnitudes, somos veintidós países, los diecinueve de América Latina, que hablan español y portugués, y muchas otras lenguas originarias, y los tres de la península ibérica: Andorra, Portugal y España", agregó Escribano.

El embajador español señaló además que la comunidad iberoamericana suma 680 millones de personas, equivalentes al 9 % de la población mundial, ocupa una superficie de más de veinte millones de kilómetros cuadrados, el 16 % del planeta, aporta el 8,6 % del producto interior bruto mundial y representa el 11 % de los miembros de las Naciones Unidas.