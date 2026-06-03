La aerolínea Iberia presenta su nuevo vuelo Monterrey-Madrid

En rueda de prensa, el director corporativo de la compañía, Juan Cierco, y la directora comercial y de Desarrollo de Red y Alianzas, María de Jesús López, realizaron la presentación del vuelo cuyo primer viaje fue ayer martes 2 de junio.

López detalló que los vuelos están programados para los días martes, viernes y sábados con una llegada a Madrid a las 13:05 horas, en aviones A330-200 cuya capacidad es de 288 pasajeros.

“Nosotros queremos que los mexicanos nos vean no solamente con una aerolínea para volar a Madrid o España si no que sea la puerta de entrada a Europa”, indicó López.

Aunado a ello, la ejecutiva mencionó que el horario que manejan es “premium” porque permite llegar al “check in” al hotel sin pagar una noche antes, además de ofrecer una excelente ventana de conexión para los pasajeros que se dirigen a España o el resto de Europa.

Los vuelos de regreso también están programados a la una de la tarde, lo que permite el arribo a Monterrey alrededor de las 17:00 horas.

Por su parte, en entrevista con EFE, Cierco dijo que el vuelo Monterrey-Madrid es una de las grandes apuestas que Iberia tiene en este 2026.

“Nosotros estamos apostando por la expansión internacional. Iberia dentro del plan importante que hemos lanzado, que es el Plan 2030; dentro de esa apuesta por expandirnos internacionalmente, México es un país clave”, afirmó.

Cierco añadió que han visto un enorme potencial en Monterrey y por eso abrieron desde ayer esa ruta con tres vuelos semanales lo que representa unos 1.800 asientos disponibles para este destino.

“Nuestra gran ambición es seguir creciendo, llegar a un vuelo diario y seguir conectando México y Madrid”, sostuvo.

Iberia recién acaba de cumplir 76 años de presencia en el mercado mexicano ya que llegaron al país norteamericano el 15 de marzo de 1950.

La aerolínea comenzó su historia en 1927 por lo que el año entrante celebra cien años. Actualmente, Iberia llega a 145 destinos de 49 países en vuelos propios y 384 destinos en 81 países con código compartido.

La compañía mantiene su liderazgo en América Latina con más de 365 vuelos semanales entre España y Latinoamérica.

Para los próximos años, con el plan de vuelo 2030, la empresa contempla una inversión millonaria de 6.000 millones de euros (6.982 millones de dólares), de los cuales un 70 % serán destinados a su flota.

“Ahorita tenemos 43 aviones de largo radio. Ahora, apenas un año y medio después tendremos 51 aviones de largo radio, nuestro objetivo para el año 2032, 31-32 es llegar hasta los 70”, compartió Cierco.

Además, la compañía contempla la renovación de la flota hacia aviones de nueva generación; apoyar el crecimiento del Hub de Madrid al ampliar y mejorar su sala VIP y alcanzar el 100 % de las cabinas de largo radio renovadas.

Iberia también contempla aplicar la Inteligencia Artificial y la tecnología para agilizar sus procesos, migrar a la nube con AWS, y renovar y ampliar las instalaciones MRO, incluido el taller de motores, entre otros proyectos.