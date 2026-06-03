Parque Nacional Manuel Antonio de Costa Rica: playa, monos y senderos

Parque Nacional Manuel Antonio de Costa Rica está en la provincia de Puntarenas, junto a la localidad costera de Quepos.

En el mapa, se encuentra sobre la costa pacífica central, aproximadamente a 170 kilómetros de San José, en un tramo donde la ruta se acerca al mar y los cerros verdes bajan hasta las playas.

Qué hacer entre playas y senderos cortos

La primera impresión suele llegar con el sonido: olas, cigarras y ramas que se mueven arriba.

Los senderos son de recorrido amable y conectan puntos clave sin alejarse demasiado: tramos sombreados para observar vida silvestre y claros que desembocan en arenas tranquilas.

Lea más: Naturaleza pura: los cinco Parques Nacionales de Costa Rica ideales para el ecoturismo

Caminar temprano permite ver más movimiento en el bosque y disfrutar de las playas con luz suave.

Imperdibles dentro del parque

Playa Manuel Antonio es la postal clásica: una bahía resguardada con agua cálida y calma.

Muy cerca, Playa Espadilla Sur se estira con un aire más abierto.

Para sumar vistas, el camino hacia Punta Catedral regala panorámicas del Pacífico y de las formaciones rocosas que enmarcan la costa. En el trayecto, los miradores se convierten en pausas naturales.

Lea más: Explorá San Juan: un destino lleno de historia, playas y gastronomía que encanta

Monos, perezosos y una guía visual del bosque

En Manuel Antonio el viaje también ocurre hacia arriba: cariblancos que cruzan en grupo, iguanas inmóviles al sol y aves que colorean las copas.

Con paciencia, suelen aparecer perezosos entre los árboles.

La experiencia se completa con el ritmo del bosque: hojas enormes, raíces que parecen esculturas y claros donde la luz cambia el tono del verde.

Cuándo viajar y qué clima esperar

El parque se puede visitar todo el año, con temperaturas habituales entre 25 y 30 °C.

La estación seca, de diciembre a abril, ofrece días más estables; de mayo a noviembre predominan paisajes más intensos y chaparrones breves, a menudo por la tarde.

Lea más: Camping selvático: una noche de sonidos ancestrales en el corazón de Tikal, Guatemala

En la zona de Quepos, el calendario suma ambiente local con el Quepos Billfish Tournament, un clásico de la costa pacífica para quienes disfrutan del pulso del puerto.

Sabores para cerrar el día en Quepos y alrededores

Después del parque, la gastronomía acompaña con platos cotidianos: casado (arroz, porotos, ensalada y proteína), ceviche fresco y desayunos de gallo pinto.

En la costa aparecen combinaciones con coco —como el arroz con porotos estilo caribeño— y jugos de frutas tropicales que se sienten hechos para el clima.