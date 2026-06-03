Día Mundial de la Bicicleta: por qué el cerebro no olvida cómo andar en bici

El Día Mundial de la Bicicleta se celebra el 3 de junio. La fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, con una idea central: reconocer a la bicicleta como medio de transporte simple, accesible, limpio y saludable, y promover políticas que mejoren la movilidad urbana y la seguridad vial.

No se trata solo de deporte. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU vincula la bicicleta con menos emisiones, mejor calidad del aire, equidad en el acceso al transporte y beneficios para la salud pública.

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El cerebro sobre dos ruedas: equilibrio, predicción y milisegundos

Decir que montar en bicicleta “es cuestión de equilibrio” se queda corto. El equilibrio existe, pero es sobre todo corrección continua y anticipación.

Cada pedaleada obliga al sistema nervioso a resolver, a gran velocidad, un problema físico: mantener estable un cuerpo en movimiento sobre una base estrecha.

El protagonista es el cerebelo, una estructura que funciona como un centro de ajuste fino. Integra señales visuales (lo que viene), vestibulares (orientación y aceleración, desde el oído interno) y propioceptivas (posición y tensión muscular).

Con esa información ejecuta microcorrecciones en milisegundos: un leve giro del manillar, un cambio mínimo de postura, una variación casi imperceptible de la fuerza en el pedal.

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Más importante aún: el cerebro no solo reacciona, predice. Aprende “modelos internos” de cómo responde la bicicleta ante una pendiente, una curva o una frenada. Esa predicción reduce el esfuerzo consciente y permite que, con práctica, la atención se libere para mirar el tráfico, leer el terreno o sostener una conversación.

Por qué “nunca se olvida” del todo

Aprender a andar en bicicleta deja huellas duraderas en la memoria motora o procedimental, asociada a circuitos que incluyen cerebelo y ganglios basales. Con el entrenamiento se refuerzan conexiones sinápticas y se optimizan rutas neuronales: una forma de neuroplasticidad que convierte movimientos torpes en automatismos.

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Por eso, tras años sin pedalear, muchas personas recuperan la habilidad en minutos. Puede fallar la forma física, pero el patrón motor básico permanece: el cerebro conserva la lógica del equilibrio dinámico y la coordinación, como si el cuerpo recordara antes que las palabras.