Sunwing y WestJet suspenden indefinidamente sus paquetes turísticos a Cuba

La compañía, integrada en el grupo canadiense WestJet, señaló en un comunicado que la medida se adopta tras una revisión de su programa en Cuba y de las actuales condiciones operativas en el país caribeño. Aunque no precisó las razones concretas de la decisión, indicó que la suspensión permanecerá vigente "hasta nuevo aviso".

El anuncio supone un cambio significativo respecto de los planes comunicados en abril, cuando se cumple este viernes el plazo dado por Washington para que las entidades extranjeras se desvinculen del entramado gubernamental en sectores estratégicos si quieren evitar sanciones.

"Reconocemos que esta noticia puede resultar decepcionante para los clientes y agentes de viajes, especialmente dada la fuerte conexión que muchos canadienses tienen con Cuba y su gente", afirmó la compañía.

El grupo añadió que es consciente de las dificultades que atraviesan las comunidades locales, los trabajadores del sector turístico y sus socios comerciales en la isla.

Los viajeros con reservas existentes serán contactados directamente y podrán optar por trasladar sus vacaciones a otros destinos o recibir el reembolso íntegro de las cantidades abonadas.

En febrero, la principal aerolínea canadiense, Air Canada, suspendió temporalmente sus vuelos a la isla tras advertencias sobre la inestabilidad del suministro de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos y tuvo que organizar vuelos especiales para repatriar a unos 3.000 pasajeros canadienses.

En marzo, Air Canada informó que no planeaba reanudar su servicio regular entre Canadá y Cuba hasta el 1 de noviembre de 2026.

Canadá es históricamente el principal mercado turístico internacional de Cuba. Según cifras oficiales cubanas, alrededor de 754.000 canadienses visitaron la isla en 2025, aunque esa cifra representó una caída del 12,4 % con respecto al año anterior.