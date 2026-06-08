Los alemanes ahorran un 22 % si viajan a España en vez de quedarse en casa, según Destatis

Según Destatis, España figura entre los principales países que más ahorro en gastos de restaurantes y hotel suponen para los turistas alemanes que deciden viajar fuera en tiempo de vacaciones, aunque Macedonia del Norte, Bulgaria, Montenegro y Portugal son destinos turísticos que resultan más económicos.

Macedonia del Norte acarrea un 52 % de ahorro, Bulgaria un 47 %, Montenegro un 39 % y Portugal un 30 %.

"Las vacaciones son bastante más baratas en la mayoría de los países del sur de Europa que en Alemania", según Destatis, que también destacó como países que suponen para los alemanes un ahorro significativo en gastos de hotel y restaurante Malta (20 %), Chipre (19 %) y Grecia (18 %).

Como países del sur de Europa que implican menor ahorro para los alemanes figuran Croacia (9 %) e Italia (2 %).

En 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), visitaron España 12,01 millones de alemanes, un 0,6 % más que en 2024.

Los alemanes son el tercer mayor grupo de turistas que recibe España, que en 2025 recibió la visita de 19 millones de británicos y de 12,79 millones de franceses, según el INE.